VIDEO: Lunetic vydali po 14 letech nový singl Sdílej. V klipu ukazuje trojice zpěváků své děti

Skupina Lunetic vydává po čtrnácti letech nový singl. Trojice zpěváků jej nazvala Sdílej, protože partneři, rodina a přátelé by podle nich měli spolu trávit co nejvíce času. Ve videoklipu k písni se pak představují v roli otců. A ukazují také své děti. Praha 13:36 16. května 2025

Když v roce 1998 vydali píseň Máma, sklidili vlnu úspěchů. Ze synů se ale za dlouhé roky stali otcové. A s touto změnou přichází i nový singl skupiny Lunetic nazvaný Sdílej. Ve videoklipu se objevují všechny děti tří členů kapely – Davida Škacha, Aleše Lehkého a Václava Jelínka.

„Už nejsme kluci z plakátů holčičích pokojíčků – jsme tátové, chlapi, co ví, co má skutečnou hodnotu. A právě to chceme předat i našim fanouškům,“ říká Lehký. K napsání písně inspirovala Škacha jeho dcera: „Od chvíle, kdy jsem se stal tátou, si uvědomuji, jak důležité je sdílet – zážitky, emoce, čas.“

Natáčelo se bez herců, bez scénáře a bez stylizace. „Chtěli jsme ukázat, že to nejcennější máme často přímo před sebou,“ shodují se členové Lunetic.

Letos skupina slaví třicet let od svého vzniku. Na 9. října chystá koncert v pražském O2 universum, na kterém zazní jejich největší hity i nová tvorba.

Kapela Lunetic - zleva David Škach , Aleš Lehký , Vašek Jelínek. Chybí čtvrtý člen Martin Kocián, který měl problém s drogami | Foto: Martin Hykl/CNC | Zdroj: Profimedia

30 let Lunetic

Když mostecký rodák Martin Kocián viděl v televizi americkou skupinu New Kids on the Block, rozhodl se, že chce být také slavný. Lunetic vznikli v roce 1995, kdy se Kocián dal dohromady s Alešem Lehkým. Počeštili anglické slovo lunatic, tedy šílenec nebo blázen, a přibrali Václava Jelínka a Davida Škacha. A nové taneční uskupení bylo na světě.

Později k tanci přidali i zpěv, nejprve anglicky, ale nefungovalo to. Až si jich všiml producent Stano Šimor. Potom začali zpívat také česky. A když Šimor se Škachem napsali píseň Máma, tak hit katapultoval skupinu doslova ze dne na den na vrchol popularity. Za tři čtvrtě roku prodali 250 tisíc desek.

Jejich sláva trvala šest let. Kocián byl ústřední postavou, ale slávu neunesl. Zejména kvůli jeho nespolehlivosti zapříčiněné drogami a divokým životem se skupina v roce 2003 rozpadla.

Lunetic se znovu dali dohromady o pět let později. Kocián s nimi krátce vystupoval, ale kamarádi z kapely mu nakonec vystavili stopku. Nedorazil totiž na vystoupení do Varnsdorfu.

Skupina Lunetic v kalendář na školní rok 1999 až 2000 | Foto: Helena Lacinová/CNC | Zdroj: Profimedia