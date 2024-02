Viktor Sheen má nejvíc nominací v Cenách Anděl. Akademiky zaujaly i nové desky Kollera nebo Anny K.

Osobní zpověď, na které jsem pracovala šest let - takhle o své aktuální desce Údolí včel mluví zpěvačka Anna K, která by ve výhru mohla proměnit dvě nominace na Cenu Anděl v kategoriích skladba a interpretka roku. Do užšího výběru druhé zmíněné kategorie se dostaly i Pam Rabbit a Bára Poláková. Praha 8:00 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Viktor Sheen | Zdroj: Viktor Sheen

Se svou deskou LP XXIII, na které jsou písně jako Pouta nebo Za hranou, může zabodovat i David Koller. Solovým interpretem podle Cen Anděl se stal už v letech 2010 a 2015. Ve stejné kategorii mu ale konkurují zpěvák Jakub König a rapper Viktor Sheen.

Ceny Anděl ovládl posmrtně Miroslav Žbirka, získal čtyři ocenění. Do Síně slávy byl uveden Zdeněk Svěrák Číst článek

Právě Viktor Sheen od akademiků získal nejvíc nominací - jednak za společný projekt se zpěvákem Calinem a také za sólové album Planeta opic.

Šanci na úspěch mají i další zavedená jména české hudební scény - ať už skupina Jelen nebo formace J.A.R. O svého první Anděla pak budou bojovat v kategorii objev roku zpěvačky Tereza Balonová, Barbora Mochowa a zpěvák Marcell.

Podle Honzy Vedrala, předsedy rady České hudební akademie, která Anděly předává, byl i letošní hudební záběr široký.

„V hudbě se toho teď děje tolik, že Ceny Anděl vnímám čím dál tím více jako možnost setkání zástupců různých žánrů a profesí. Máme tak společnou možnost publiku ukázat, co všechno se v hudbě událo a co značná část branže považuje za to nejlepší,“ říká pro Radiožurnál Vedral.

Nominaci získal i Symfonický orchestr Českého rozhlasu s šéfdirigentem Petrem Popelkou za nahrávku koncertu pro housle a klavír Bohuslava Martinů. Ceny Anděl se budou předávat v 15 kategoriích a to 30. března v pražském O2 universum. V přímém přenosu je odvysílá Česká televize.

Album J.A.R.- Jezus kristus neexistus?

Koller David - LP XXIII

November 2nd - November 2nd Skladba Anna K. - Údolí včel

Calin & Sheen Viktor - Safír

Medjmedj Sofian & Cristovao Ben - Slzy Skupina J.A.R. - Jezus kristus neexistus?

Jelen - Všechno bude dobrý

November 2nd - November 2nd Interpretka Anna K. - Údolí včel

Poláková Barbora - ON/OFF

Pam Rabbit– I LOVE THE INTERNET Interpret Koller David - LP XXIII

König Jakub - Hvězdy

Viktor Sheen - Planeta opic Objev Balonová Tereza - Lampiony

Marcell - Déšť

Mochowa Barbora - Will-o -the-wisp