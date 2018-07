ŽIVĚ: Vladimír Mišík a koncert pro Český rozhlas na Mezinárodním filmovém festivalu

Na 53. Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech probíhá Den s Českým Rozhlasem, od 21 hodin začal koncert Vladimíra Mišíka. Rozhlas letos kontinuálně pokrývá výročí sovětské okupace, události roku 1968 přibližuje i návštěvníkům festivalu. Po koncertě budou následovat dvě filmové projekce. Video Karlovy Vary 21:00 2. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do doby před padesáti lety vrátí příchozí návštěvníky karlovarského letního kina koncert Vladimíra Mišíka s kapelou ETC. On sám se v roce 1968 těšil nadprůměrné popularitě a okupace armádou Varšavského paktu zasáhla do jeho hudební kariéry, kdy po dobu dalších dvou let nesměl hrát ani vystupovat.

Díky spolupráci s Národním filmovým archivem poté proběhnou dvě tematické filmové projekce od režiséra Jana Němce a Juraje Herze.

Program Dne s Českým rozhlasem 21:05 – Koncert Vladimíra Mišíka a skupiny ETC

22:30 – Promítání filmu Oratorium pro Prahu

23:00 – Promítání filmu Spalovač mrtvol

„Jsme rádi, že se k Projektu 68 tímto způsobem připojil Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Věříme, že tak jeden z nejdůležitějších roků historie nejen České republiky, ale i Českého rozhlasu, připomeneme především mladší generaci,“ říká šéfredaktor stanice Radiožurnál Ondřej Suchan.

