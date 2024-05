Vltava s textem rozezvučela newyorkskou síň Carnegie Hall. Česká skupina 4 Tenoři sklidila ovace vestoje

Česká pěvecká skupina 4 Tenoři zazpívala v jednom ze sálů slavného koncertního domu Carnegie Hall v New Yorku. 600 míst jednoho z menších sálů bylo vyprodaných a pánové Michael Bragagnolo, Jan Kříž, Pavel Vítek a Marian Vojtko sklidili se smíšeným anglicko-italsko-československým repertoárem ovace vestoje. Od stálého zpravodaje New York/Praha 21:24 26. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ne tři ale čtyři tenoři dobyli newyorskou koncertní síň Carnegie Hall | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Že budu někdy v Carnegie Hall by mě nikdy ani ve snu nenapadlo. Vždy jsem kolem té budovy chodil s posvátnou úctou, beru to jako splněný sen,“ říká tenorista Pavel Vítek. Jeho kolega Jan Kříž je v New Yorku zase úplně poprvé.

4 Tenoři mají před asi životním koncertem, který doufají, že dopadne podle očekávání. V obecenstvu budou totiž jak česky mluvící, tak americké obecenstvo.

„Snažíme se, aby i výslovnost byla tak, jak má být, abychom si neudělali ostudu. Důležité je, jak jsme připraveni psychicky, protože samozřejmě z toho ledu a klimatizovaných prostor, které se střídají s teplem, máme už trochu škrábání v krku – do toho ještě vstupuje psychika. Všechny síly spojíme, aby to dopadlo co nejlépe,“ vysvětluje Marian Vojtko.

V jejich repertoáru se nacházejí i písně jako Vltava, kterou doprovází text Jiřího Štaidla. „Text je nádherný a plný poetiky. Myslím, že si to s naším souzvukem hlasů navzájem sedlo. Dokonce mám pocit, že na nás ta skladba někde čekala,“ doplňuje Vítek.

Nejen tato skladba, ale třeba i árie Nessun Dorma z opery Turandot nebo melodie z amerických muzikálů zvedaly publikum ze sedadel a vytahovaly divákům kapesníky k otření slzících očí. Autor programu pro newyorský koncert Janis Sidovský byl spokojený.

„Odhadli jsme, že by bylo vhodné, abychom zpívali anglický repertoár, takže některé skladby, které mají i krásné české texty, jsme zpívali anglicky. Pár věcí jsme nechali česky, jako pokus. Zvláště Vltava od Bedřicha Smetany dobře zafungovala,“ dodává Vítek.

V sále bylo plno a Pavel Vítek byl mile překvapen, zejména z reakce newyorkského publika. „Kolem poloviny obecenstva tvořili Američané, kteří neznali jediného sólistu. Postupně se do toho ponořili a nakonec to skončilo ovacemi vestoje, v což jsme ani nedoufali,“ vzpomíná Vítek.

Někteří kvůli koncertu vážili i skutečně dlouhou cestu. „Přiletěly jsme z Česka kvůli koncertu a kvůli tomu, že jsme chtěly vidět Ameriku. Koncert byl úžasný, jako vždy. Z Ameriky jsme viděly Sochu svobody, byly jsme se podívat na památník 11. září, byly jsme se podívat na Wall Street, Trump Tower a budeme ještě pokračovat. Přijely jsme z místa, které je kousek od Brna, z Pozořic,“ říkají Hana a Markéta Sedláčkovy.

„Bylo to skvělé, jejich hlasy jsou úžasné. Moc jsem si to užila,“ hodnotila vystoupení paní Kenya z New Yorku. Nebyla ale sama, například i manželé Inez a Ephraim Sanettiovi z Panamy hodnotili koncert jako vynikající. Bylo to pro ně první setkání se zatím v jejich končinách neznámými zpěváky a také s češtinou a slovenštinou.

Podání čtyř tenorů známých melodií i třeba Vltavy nebo písně Miroslava Žbirky byly podle diváků excelentní.