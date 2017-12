Vychází nejočekávanější album roku: Songs Of Experience od U2

Čtrnácté studiové album kapely U2 navazuje na to předchozí - obě totiž odkazují na dílo anglického básníka a mystika 18. století Williama Blakea.

U2 slaví 40. výročí. Původně punková kapela svoji kariéru nastartovala v 80. letech Číst článek

Jak nové album zní, popisuje hudební publicista Českého rozhlasu Ondřej Konrád. „Myslím, že je to taková typická U2 hudba – to znamená to, s čím přišli už před 40 lety. Zdá se, že tam tentokrát nebudou nějaká silnější sociální, ekologická nebo lidskoprávní témata.“

Na nové desce U2 posluchači najdou sbírku dopisů různým místům a lidem, které má zpěvám Bono rád. Jsou mezi nimi třeba jeho dcery, synové nebo fanoušci.

Kapela album obohatila novými hudebními prvky, ale nepřehání to, myslí si Ondřej Konrád. „Vybírají si producenty z oblasti taneční nebo elektronické hudby, kteří jim dodávají malinko jiný sound, ale oni sami tím, že hrají jen ve třech nástrojích, tak jsou do jisté míry omezeni. Proto také dávají důraz na zvuk jednotlivých desek,“ uzavírá hudební publicista.

CD Songs Of Experience navazuje na velký úspěch, který U2 zaznamenali s výroční reedicí populárního alba The Joshua Tree, se kterým kapela odehrála přes 50 koncertů pro 3 milióny lidí.