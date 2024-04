Vydavatelství názor neprosazují, ale očekávají. Nechci sázet hity přes kopírák, říká Mirai Navrátil

Label je kamarád, ne diktátor, kontruje zpěvák kapely Mirai přesvědčení, že by vydavatelství hudebníkům vnucovala, jak mají muziku dělat. Rozpoznatelný styl prý pomáhá se prosadit, na novém albu Tomodachi se však skupina rozhodla v rámci popu zaexperimentovat. „Stejně se pravidla hry neustále mění, to, co fungovalo před dvěma třemi nebo pěti lety, není jistota,“ míní Mirai Navrátil. Na Radiožurnálu líčí i to, co ho na ohlasech alba překvapilo. Host Lucie Výborné Praha 15:39 30. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mirai Navrátil | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Když jste před 10 lety začínali, jaký byl tehdy šoubyznys a jaký je dnes?

Jaký byl šoubyznys? Myslím, že byl podobný v tom, že lidé čekají na něco originálního, něco, co ještě nezažili. Přichází nový silný proud rap-popové muziky, to je možná trochu jinačí.

Ten song, co teď dohrál, Tenkrát, je takový milostný dopis žánru, ve kterém jsem vyrůstal, což je takový pop punk, punk-rock: kapely typu Green Day, Blink-182, Sum 41, to byli moji hrdinové a myslím si, že se to z té muziky trochu vytrácí. Taky mi přijde, že ta hudba byla veselejší – i ten rap bývá melancholičtější a trochu temnější.

Na co jste si museli dávat pozor, aby vás, kluky z Frýdku-Místku, někdo nevodil za nos v tom zvláštním světě showbyznysu?

Měl jsem pocit, že nás nikdo vodit za nos nemůže, protože jsem byl hrdý student právnické fakulty. Takže jsem si pročítal všechna ta lejstra, smlouvy, které měly třeba 30 stran, člověk to ani nemohl číst.

Bral jsem to studijně. Ale stejně, velmi záhy jsem zjistil, že buď na to kývnu, nebo prostě nazdar bazar. Trošku jsem se škubal, ale moc s tím udělat nešlo.

Museli jste se na začátku hodně vnucovat vydavatelstvím, rádiím a podobně?

Myslím si že vůbec. I ta vydavatelství čekají na interprety, kteří mají v muzice světonázor, co chtějí lidem něco předat, a ví, jak se chtějí prezentovat ať už vizuálně, v klipech, nebo jak se oblékat.

„Chci sklouznout i někam jinam, ale popu se držet, protože jsem na tom vyrůstal.“ Mirai Navrátil

Neradi to uslyší – ale v těch vydavatelstvích jsou už ti lidé taky třeba roky. Už jsou to starší lidé, kteří očekávají, že ten názor přijde. Ne že label snažil vnuknout, jak by se to mělo dělat, je to spíš na bázi rádcovství, s těmi lidmi se máme rádi.

Takový ten pocit všeobecné veřejnosti, že label diktuje, co má interpret dělat, jak se to musí udělat a nejede přes to vlak – možná že to u někoho fungovalo, ale my jsme byli kapela, která už nějaký ten pátek hraje, měli jsme názor a oni ho respektovali. Byla to celkem symbióza.

Když mluvíte o tom, že máte dobré vztahy s vydavatelstvím, tak na té poslední desce jde také o vztahy – ta deska se jmenuje Kamarádi, když si přeložíme to japonské slovo. Je to marketing, anebo pravda?

Myslím si, že to je naprosto ryzí pravda. Nebývá úplně zvykem, že po dlouhém období, kdy jsme s kapelou za 10 let odehráli na tisíc koncertů, odjezdili jsme republiku, hotely a nechci říkat, co všechno – je hrozně fajn, že jsme na vlně, kdy se máme rádi.

Každý si nějak uvědomujeme roli v kapele. Myslím si, že tomu pomohlo i to, že dva členové už mají děti, takže v těch prioritách není čistě jen hudba.

Sklouzávání do alternativy

Když jsme poslouchali písničky z vašeho nového alba, tak vy o tom říkáte, že to album není „jistotové“ – takto jste to použil, tuším, v rozhovoru pro Novinky.cz. Co je to jistotové?

Já nevím, jestli jsem použil vyloženě toto slovo, je to možné. Tak trochu jsme ale opouštěli komfortní vody toho, co v tom popu funguje.

Pardon, cituji: „Tentokrát jsme si řekli, že nechceme udělat standardní jistotový pop.“

Tím jsem asi chtěl říct, že jsme trošičku víc experimentovali. Nebyly tam žádné hranice a omezení. Prostě jsme se nechtěli zacyklit v tom, co víme, že by třeba nějak mohlo fungovat. Ony se stejně pravidla té hry neustále mění, takže to, co fungovalo před dvěma třemi či pěti lety, není teď úplně jistota

Nechci to úplně hodnotit, protože by to měli spíš hodnotit ti, co to budou poslouchat, ale přijde mi, že album je nejodvážnější a že se moc nebojí.

Má už dopředu stanovené, toto nejistotové album, svůj hit? Anebo ten teprve vznikne na základě chemie, symbiózy různých čekaných a nečekaných možností?

Tak píseň Summer Love, která byla za poslední týdny snad nejhranější v českých rádiích, té jsem absolutně nevěřil, nechtěl jsem ji na album zařadit. A pak přišel náš kytarista s producentem a říkali: co blázníš, vždyť to je super song. Je pravda, že jsme tam udělali pár zásahů, trochu jsme změnili refrén – ale taky se někdy úplně netrefím.

Jak to, že se takový hitmaker sekne?

Já nevím. Prostě už to člověk dělá furt dokola a začnou se mu líbit možná takové netradiční věci, začne mít příjemný pocit někde, kde ještě nebyl, a opouští právě tyto vody. Tím pádem ty cestičky někdy vedou tam, kam by možná neměly, nebo nejsou v souladu s tím, co chtějí lidi. Pak to začne sklouzávat do alternativy – a přijde mi, že tady jsme se toho trošičku nebáli.

Nechceme být navždy zaškatulkovaní jako popová kapela, která jede katalogové hity jak přes kopírák. Chceme být vnímaní tak, že jsme pořád umělci. Je to pop-music, já mám vlastně pop-music rád, snad je ale pochopitelný, co se snažím říct. Chci sklouznout i trochu někam jinam, ale toho popu se držet, protože jsem na tom vyrůstal a mám ho rád.

