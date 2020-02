Hudební ceny Brit Awards vyhráli Stormzy a Mabel. Nejlepší skupinou se překvapivě stala kapela Foals

Londýnský rapper Stormzy a španělsko-britská zpěvačka Mabel se v úterý večer stali hlavními vítězi hudebních cen Brit Awards, jež jsou britskou obdobou amerických cen Grammy. Ocenění v kategorii nejlepší hudební skupina překvapivě putuje kapele Foals, uvedla ve středu agentura DPA. Londýn 7:07 19. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rapper Stormzy během svého vystoupení na Brit Awards v Londýně | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Šestadvacetiletý Stormzy získal cenu za nejlepšího sólového zpěváka již v roce 2018. Mabel, vlastním jménem Mabel McVeyová, je mezi oceněnými nováčkem - navázala však na svou matku Neneh Cherryovou, která cenu pro nejlepší zpěvačku získala před 30 lety.

Cenu za album roku letos vyhrál londýnský rapper Dave a jeho sociálně-kritická deska Psychodrama. Sošku za nejlepší píseň převzal skotský zpěvák Lewis Capaldi za skladbu Někdo, koho jsi miloval (Someone You Loved).

Brit Awards organizuje profesní hudební sdružení British Phonographic Industry, ceny se udělují od roku 1977. Většina vítězů je vybírána hlasováním více než tisícovky členů sdružení, včetně zástupců nahrávacích společností, tisku, obchodníků s hudebninami, producentů, diskžokejů a sponzorů.

Jako obvykle udělilo sdružení ceny i zahraničním umělcům. Nejlepším nebritským zpěvákem se stal americký rapper Tyler, the Creator a shodně s očekáváními rovněž americká zpěvačka Billie Eilish, která uspěla i při lednovém předávání cen Grammy. Při slavnostním ceremoniálu zazpívala titulní píseň k nové bondovce s názvem Není čas zemřít (No Time to Die).