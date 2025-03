Výrobce nástrojů: Bluegrass vytlačil z hospod dechovku, hned po Americe jsme v tomto stylu velmoc

Za týden se do Prahy sjede světová bluegrassová komunita. Jedním z aktérů je i propagátor tohoto žánru u nás Rosťa Čapek. „Bude to monumentální akce. Přijedou nejlepší kapely Spojených států a Kanady. Podařilo se nám přivézt Nashville do Prahy,“ usmívá se organizátor, který je zároveň i mistrem ve výrobě bluegrassových nástrojů. Které bluegrassové ikony hrají na jeho banja a mandolíny? A jak vlastně bluegrass vznikl? Rozhovor Praha 10:36 1. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rosťa Čapek, od roku 1985 vyrábí banja a mandolíny | Foto: Ondřej Konrád | Zdroj: Český rozhlas

Jak k tomu došlo, že Americká mezinárodní bluegrassová asociace oslaví 40 let od založení a Evropská bluegrassová asociace čtvrtstoletí existence právě v našem hlavním městě?

Je to proto, že bluegrass je u nás velmi populární, i když si to mnoho lidí nemyslí. Bluegrass je vlastně odnož country, která vytlačila z hospod dechovku. Jesseho Jamese zná dneska každý, a nemusí být ani fanda bluegrassu. Odhadem bych řekl, že bluegrass u nás poslouchá okolo půl milionu lidí, aniž by ale mnozí z nich věděli, že je to bluegrass.

Mezi bluegrassové nástroje patří i dobro, rezofonický nástroj, který v USA vynalezli bratři Dopjerové. Byli slovenského původu, upozorňuje propagátor bluegrassu Rosťa Čapek

Co se tedy na příští víkend v pražském Hotelu pyramida chystá?

Bude to monumentální akce, kterou se Bluegrassová asociace Evropy rozhodla udělat v zemi, kde se bluegrass hraje nejvíce hned po Spojených státech, tedy u nás. Na summit se sjedou všechny evropské bluegrassové asociace, přičemž poprvé v historii to bude i za účasti Americké mezinárodní asociace.

Není to ale jenom kongres, ale také hraní. Které zahraniční hvězdy bluegrassu u nás vystoupí?

Na summitu vystoupí plno evropských kapel, včetně českých. Přijedou ale i dvě kapely, které jsou jedny z nejlepších ve Spojených státech a v Kanadě. Zjednodušeně řečeno se nám podařilo přivézt Nashville do Prahy. Základem bluegrassu je ale jamování, takže se bude jamovat od rána do večera.

Bluegrass je hudební styl, který vznikl kolem roku 1948 ve Spojených státech. Tradiční složení bluegrassové skupiny používá pět základních akustických nástrojů, pětistrunné banjo, mandolínu, kytaru, housle a kontrabas. Ty tyto nástroje vyrábíš...

Ano, ještě bych ale doplnil, že časem přibylo dobro, což je rezofonický nástroj, který v USA vynalezli bratři Dopjerové, kteří byli slovenského původu. Takže tady máme velký zářez pro Československou republiku.

Co je progresivní bluegrass?

Dříve to byla jednoznačně kapela New Grass Revival, která ovlivnila několik generací a která tradiční bluegrass zakladatele Billa Monroea posunula dál o další hudební prvky. Jedním z jejich členů je i Béla Fleck, který sbírá Grammy skoro každý rok. Pozoruhodné je, že získává ocenění i v různých jiných žánrech, s různými jinými muzikanty třeba z Asie nebo Afriky.

Jak mají vypadat hudební workshopy, které podporuje váš nadační fond?

Náš nadační fond jsme založili na podporu především mladých lidí a dětí. Každý rok se nám daří vybrat jednoho adepta, kterého pošleme do školy bluegrassu v Americe, kde ho učí ti nejlepší z nejlepších. Zaplatíme mu letenku tam a zpátky, ubytování, jídlo a hlavně velmi intenzivní týdenní výuku.

Workshopy na summitu budou provádět ti nejlepší muzikanti, kteří přijedou zároveň hrát na hlavní scénu. Přihlásit se mohou děti a mladí lidé do 20 let. S hudebníky budou mít možnost konzultovat svoje hraní, mluvit o nástrojích nebo nových technikách.

Ručně vyrábíš zejména banja a mandolíny, na které u nás hraje muzikantská elita. Mají tvoje nástroje i některé americké hvězdy bluegrassu, které se v Praze příští víkend objeví?

Z hvězdných kapel v Praze zahrají hlavně Southern Legacy and John Reischman a The Jaybirds. A právě Don Rigsby ze Southern Legacy, který natáčí a zpívá s Alanem Jacksonem, jenž vyprodává statisícové stadiony, má odě mě áčkovou mandolínu, vyrobenou z amerického ořechu s bílou vrchní deskou.

Je to takový zvláštní nástroj s ne úplně typickým zvukem, který skvěle hraje a se kterým sem Don Rigsby přijede. Každý z muzikantů má samozřejmě nástrojů hromady, ale některé si oblíbí víc.

V kapele dále hraje třeba Ron Block, který je držitelem čtrnácti Grammy. Je to banjista Alison Krauss, která má Grammy 27. Ron Block se svojí kapelou nehrál asi sedm let, takže to bude skutečně událost. A my jsme na to připravení a velmi natěšení...

Jak se podle Rosti Čapka žije bluegrass? A jaké to je navštívit kolébku bluegrassu a country Nashville? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.