Ceny Anděl vyhrála Poláková, písní roku se stala skladba Nejlepší, kterou znám od Lucie

Sólovou interpretkou roku byla na Cenách Anděl vyhlášena Barbora Poláková za album ZE.MĚ, Sólovým interpretem pak Miro Žbirka za svoji nahrávku Double Album. Sošku za Skladbu roku si odnesla kapela Lucie za skladbu Nejlepší, kterou znám. Zlaté sošky předávali členové České hudební akademie v pražském Fóru Karlín. Celkově ve 14 kategoriích hlasovalo přes 350 akademiků. O vítězích v hlavních kategoriích rozhodlo 152 akademiků. Praha 23:00 5. března 2019

Letošními favority byli skupina Lucie, zpěvačka Barbora Polákova, ale také rapový komik Kapitán Demo. Všichni totiž získali shodně po třech nominacích.

V kategorii Sólová interpretka se letos potkaly zpěvačka a producentka Never Sol, harmonikářka Radůza a Barbora Poláková, která soutěží i v kategorii klip roku s písničkou 2-8-5. Cenu nakonec brala posledně jmenovaná.

Kromě cen hlavních byly také předány ceny žánrové - tento rok celkem šest. Udílela se cena za nejlepší folkový, jazzový, rockový a rapový počin. Pořadatelé si připravili i dvě novinky, které před časem pro Radiožurnál popsal předseda České hudební akademie Jan Vedral.

„V současné době se opravdu žánry s mainstreamem stále více prolínají. I z těch letošních nominací to je částečně vidět. Zcela nově jsme zavedli žánrovou kategorii klasika a spojila se alternativa s elektronikou,“ přiblížil Vedral.

Pocta Semaforu

Ceny Anděl se udílely v kategoriích Album, Skladba, Skupina, Sólový interpret, Sólová interpretka, Objev, Videoklip, Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rock a Rap. Další cena byla udělena za celoživotní přínos v oblasti české hudby.

Slavností večer uvedl speciální představení k výročí šedesáti let od založení pražského Divadla Sedmi Malých Forem (SeMaFor), jež organizátoři připomínají především kvůli přínosu Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Dle slov Jana Vedrala měly jejich písničky výrazný vliv na podobu současné kvalitní populární hudby.

Na slavnostním ceremoniálu bylo předáno 14 sošek podle návrhu akademického sochaře Jaroslava Róny. Předávání cen doplnilo vystoupení Mira Žbirky, skupiny Monkey Business, Tomáše Kluse, kapel Mandrage a Wohnout, Thoma Artwaye nebo Vladimira 518.

Síň slávy

Do Síně slávy uvedla Česká hudební akademie zpěváka, skladatele, moderátora a bývalého politika Michala Prokopa. Dvaasedmdesátiletý interpret hitů jako Blues o spolykaných slovech, Kolej Yesterday nebo Bitva o Karlův most dokázal se svými spolupracovníky Petrem Skoumalem, Janem Hrubým a básníkem Pavlem Šrutem podle hudebních publicistů českému publiku nabídnout originální podobu rockového písničkářství. Dosud poslední studiové album Sto roků na cestě nahrál Prokop se svou kapelou Framus Five před sedmi lety.

Ceny Anděl 2019 Celkově ve 14 kategoriích hlasovalo přes 350 akademiků. Níže jsou uvedené všechny nominace, tučně jsou vyznačeni vítězové. Album

Barbora Poláková – ZE.MĚ

Lucie – Evolucie

Monkey Business – Bad Time For Gentlemen Skladba

Kapitán Demo – Zlatíčka

Lucie – Nejlepší, kterou znám

Mandrage – Motýli Skupina

Lucie – Evolucie

Mandrage – Po půlnoci

Monkey Business – Bad Time For Gentlemen Objev

Mikolas Josef – Me Gusta

The Atavists – Lo-Fi Life

Vesna – Pátá bohyně Sólový interpret

Kapitán demo – Mládí v trapu

Miro Žbirka – Double album

Thom artway – All i know Sólová interpretka

Barbora Poláková – ZE.MĚ

Never sol – Chamaleo

Radůza – Muž s bílým psem Videoklip

Barbora Poláková – 2 – 8 – 5 (režie Jakub Machala, Barbora Poláková)

Kapitán demo – zlatíčka (režie Darina Burianová)

Monika Načeva – Technický já (režie Petr Marek) Alternativa a elektronika

Floex & Tom Hodge – A Portrait Of John Doe

Manon meurt – MMXVIII

Povodí Ohře – Povodí Ohře Folk

Ag Flek – Podnohama Zem

Nevermore & Kosmonaut – Bleděmodré město

Žamboši – Louvre Jazz

Concept Art Orchestra – Vánoce dospělých

Dorota Barová – Iluzja

Karel Růžička – Grace & Gratitude Klasika

Česká filharmonie – b. Martinů – What Men Live By, symfonie č.1, h 289

Epoque Quartet – Epoque Quartet Plays Jan Kučera

Martinů Voices – b. Martinů – Madrigaly Rap

James Cole – Stanley Kuffenheim

Maniak – Husky

Ty nikdy – Akta X Rock

Pilot Season – A Deep Dive

Povodí Ohře – Povodí Ohře

The Atavists – Lo-Fi Life