Květiny, trampové a kytara. Za tónů listopadové písně se ve Strašnicích loučili s Wabi Daňkem

Trampská hymna Rosa na kolejích nebo Píseň, co mě učil listopad. Skladby, které znějí u táboráků a proslavily jejich autora Wabiho Daňka. Folkový zpěvák a trampský bard zemřel v polovině listopadu po dlouhé nemoci ve věku 70 let. Naposledy se s ním ve strašnickém krematoriu v doprovodu jeho písní rozloučila rodina, přátelé a i ti, kteří jeho hudbu rádi poslouchali. Reportáž Praha 18:16 23. listopadu 2017 Poslední rozloučení provázel velký zájem jeho fanoušků i spolupracovníků, z nichž mnozí dorazili s květinou v ruce.

Se známým folkovým písničkářem a autorem trampských hitů se přišel rozloučit i dlouholetý přítel a kolega Miloš Dvořáček: „Už mu je dobře, byly to krásné roky, nádherné. Vždyť on říkal, že mnohé manželství nevydrží tak dlouho jako my dva jsme spolu hráli a vymejšleli věci. On tady je furt, stejně ty jeho písničky se budou hrát dál.“

Rodák ze Zlína byl autorem více než 150 skladeb. Za svou hudební činnost získal autorská i interpretační ocenění. Za rozvoj trampské muziky jako žánru dostal v roce 1979 Zlatý port.

Jeho písně se hrály i v pražském divadle ABC. Tam se poprvé setkal se svým přítelem Alešem Hámou. „Wabi neměl úplně jednoduchý život, tak jak zpíval o tom větru. Ten vítr mu načechrával ošklivé životní věci a dokázal je odfouknout někam dál. Byť ho to formovalo v hrozně moudrého člověka, tak vždycky vás vítaly lišácké oči,“ vzpomíná Háma pro Radiožurnál.

Folkové a trampské písně vydal Stanislav Wabi Daněk na třech LP deskách a osmi CD nosičích. Poslední deska s názvem „Wabi a Ďáblovo stádo - Příběhy písní“ vyšla v roce 2014. O irských jezerech nebo o New Orleans tady zpíval s kapelou Ďáblovo stádo a hosty Jaromírem Nohavicou a Radúzou.

Jedno z posledních vystoupení odehrál Wabi Daněk letos v květnu se skupinou Spiritual Kvintet v pražské Tisport Aréně.