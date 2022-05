Skupina We are Domi se zpěvačkou Haškovou postoupila do finále Eurovize. Utká se s 24 kapelami

Do finále hudební soutěže Eurovize ve čtvrtek večer postoupil český zástupce, tříčlenná kapela We Are Domi se zpěvačkou Dominikou Haškovou. Oznámili to organizátoři. Ve finále, které se uskuteční v sobotu večer v Turíně, se utká s dalšími 24 kapelami.

