Tisíce světel ozáří skupinu We Are Domi. Česko-norské trio reprezentuje Česko na Eurovizi

Rozhovor spolu děláme pár hodin před vaším vystoupením ve čtvrtečním semifinále. Jste nervózní?

Vím, že budu nervózní. Jsem takový ten typ, že motýlci v břiše na mě přijdou až v aréně před vystoupením. Mimochodem, když nebudu nervózní, tak budu vědět, že je něco špatně. Nervozita hraje v mém životě velkou roli. Dostavuje se, i když hraji před pár posluchači. Záleží mi na tom, aby se nám podařil každý koncert. Počet fanoušků nerozhoduje.

Eurovision Song Contest 2022 Mezi favority 66. ročníku patří například zpěvák Sam Ryder z Británie. Ten ale už teď má jistotu že bude zpívat v sobotním velkém finále. Anglie totiž patří mezi zakládající členy Eurovize, a tak se podle pravidel neúčastní semifinálových kol. Internetové ankety a diskuze pak vyzdvihují i ukrajinskou kapela Kalush Orchestra.

Rusko naopak na letošní Eurovizi chybí - organizátoři ho kvůli invazi na Ukrajinu vyloučili, doslova uvedli, že by Rusko poškodilo dobré jméno soutěže.

Před několika měsíci jste se dozvěděla, že budete reprezentovat Česko na nejsledovanější nesportovní soutěži na světě. Myslela jste si, že budete mít na chvíli klid a trénovat začnete až pár týdnů před Eurovizí, nebo jste do toho skočila po hlavě?

Výsledky jsme se dozvěděli pár dnů před Vánoci. Takže jsem věděla, že stres z hlasování v národním kole je za mnou. Ale hned se začátkem nového roku jsem začala makat. Začala jsem se bavit s těmi, kteří Eurovizi už znají a prošli si tím. A mám velké štěstí na tým, který je za mnou a se mnou.

Jaký je rozdíl zkoušet píseň na Eurovizi a zkoušet píseň na váš běžný koncert?

Nikdy jsme nemuseli řešit, že za námi je obrovský tým. Neřešili jsme nikdy, že nás budou snímat televizní kamery. Ta masa lidí, která Eurovizi sleduje v televizi doma, je pro nás novinkou. Ale věděli jsme, do čeho jdeme.

Máme za sebou už několik zkoušek a myslím si, že máme hotovo. Ale vždycky je ještě co vylepšovat. Hezky jsme si celé vystoupení navrhli graficky na počítači. Ale když pak stojíte v té aréně, tak je to úplně jiný pocit.

Aby show zářila

Vaše píseň se jmenuje Lights Off. Když jsem se ale díval na vaše zkoušky, tak během vystoupení o světla nouze nebude.

To je pravda, bude na nás svítit 3800 světel. Ale myslím si, že k naší písni to je potřeba. Ale to nejsme jediní. Každý chce, aby ta show opravdu zářila. Týmu, od choreografů až po maskéry, jsme museli dát naprostou důvěru. Já vlastně ani netuším některé věci, které se dějí kolem mě. A tak se můžu soustředit na vystoupení.

Účastnila jste se televizní talentové soutěže. Jste tedy už třetí zpěvačkou, která následně šla i na Eurovizi.

V té talentové soutěži jsem byla už před deseti lety, takže si to tolik nepamatuji. Pro mě to byl nový zážitek. Na Eurovizi mě stále něco překvapuje, každý den. Vůbec jsem netušila, jak obrovskou má Eurovize komunitu fanoušků. Pro nás to je velký zážitek – zatím jsme hráli jenom v Česku a Anglii. Ale teď jsme díky soutěži mohli koncertovat i ve Španělsku. Je krásné, když všichni znají naši písničku.

Jak si krátíte volný čas? Relaxujete?

Já jsem si na hotel vzala i mikrofon. Takže i na pokoji občas zkouším. Škoda že nemůžu v malém pokoji zkoušet i choreografii. Ale musím na chvíli vypnout. Takže se i dívám na filmy.

Pobavit lidi

‚Rodiče se mnou měli svatou trpělivost,‘ vzpomíná hudebník Mikolas Josef, který uspěl v Eurovizi Číst článek

I Eurovize má své odpůrce. Jsou názory, že už to není jenom o hudbě, ale je to cirkus. Jak vnímáte Eurovizi teď, když jste se stala její součástí?

Hodně se mi na Eurovizi změnil názor. Věděla jsem o soutěži už dlouho. Ale poprvé jsem se začala dívat, až když nás reprezentoval Mikolas Josef, chodili jsme i na stejnou školu. Takže jsem ho chtěla podpořit. Ano, je to televizní show. Musí pobavit lidi. Ale vystupují na ní interpreti, kteří opravdu žijí hudbou, stejně jako my. Ale v televizi některá vystoupení můžou působit hodně extravagantně.

Myslíte si, že by na Eurovizi zafungovalo to, že byste na pódiu stále sama s mikrofonem a zpívala jen tak písničku?

To je složité. Co divák, to názor. Každý to vystoupení hodnotí jinak. Někdo hodnotí zpěv, někdo píseň. Pak jsou diváci, kteří se dívají hlavně na to, jak máte zpracované vystoupení po vzhledové stránce. A fanoušci často hodnotí i oblečení. A kdyby tam v tom něco chybělo, tak už třeba nezaujmeme tolik lidí.

Dominika Hašková z kapely We are Domi | Foto: Kuba Zeman

I letošní ročník Eurovize je covidový. Jaká pravidla musíte dodržovat?

Minulý rok to bylo mnohem komplikovanější. Ale musíme se testovat každé tři dny. Před pár měsíci jsme ale měli covid, tak doufáme, že máme dost protilátek. Nemusíme se tady izolovat, ale chráníme se. Roušku nosíme, když jsme mezi davem lidí. Byla by škoda, abychom se nakazili a nemohli naživo vystupovat. Kdyby se to ale stalo, tak nevypadáváme, televizní diváci uvidí jednu z našich zkoušek.

Padli jsme si do noty

Maximem je šesté místo Česko se Eurovize účastní pravidelně od roku 2015. Zatím nejúspěšnějším interpretem byl Mikolas Josef, před čtyřmi lety vybojoval šesté místo.

Jste mezinárodní kapela, konkrétně česko-norská. Jak jste se poznali a dali dohromady?

Potkali jsme se ve škole v Anglii, kde jsme všichni tři studovali. A já jsem potřebovala udělat závěrečnou zkoušku. A padli jsme si do noty, protože se mi začal líbit skandinávský synth-pop. Před tím jsem ale zkoušela snad všechny hudební styly.

Kam vás Eurovize může posunout dál?

Záleží také na tom, jak uspějeme. Můžete to vidět i na úspěchu kapely Måneskin, která zvítězila minulý rok. Nevystupují jenom v Evropě, ale i na světových hudebních festivalech. Ale záleží na lidech, jak budou hlasovat. Ale i před soutěží jsme chtěli udělat koncerty například v Německu. A Eurovize tento proces může urychlit.

Teď jsme vydali společnou píseň s kapelou Lake Malawi, která byla v Eurovizi v roce 2019. A v nových písních chceme pokračovat. Ale je to hodně i o penězích.