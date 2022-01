Kanadský zpěvák The Weeknd vydává nové album, spolupracoval i s Jimem Carreym

Rozhovory téměř vůbec nedává, s fanoušky zpěvák Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd komunikuje hlavně na sociálních sítích. A právě na nich na začátku roku ohlásil novou desku, kterou uvedl slovy „hudba léčí“. Spolupracoval na ni i s hercem Jimem Carreym. Album, které The Weeknd pojmenoval Dawn FM, vychází v pátek, na streamovacích službách je pro zájemce již dostupné. Los Angeles 9:02 7. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanadský zpěvák The Weeknd vydává desku Dawn FM | Zdroj: Reuters Connect

S každým novým singlem dobyl první příčky světových hitparád a v novém roce se na to kanadský zpěvák The Weeknd pokusí navázat.

První vlaštovku – tedy píseň Take My Breath – vypustil už před pěti měsíci. A okamžitě tak potvrdil, že je nejžádanějším a nejstreamovanějším interpretem současnosti.

Na nové desce The Weeknd, na jejíž přebalu je vyobrazen jako starý muž, spolupracoval se zvučnými jmény z hudebního průmyslu, ale, jak mnohé velmi překvapilo, i s letos šedesátiletým hercem Jimem Carreym.

tune in to Dawn FM… tonight pic.twitter.com/UqUi6O0nL7 — The Weeknd (@theweeknd) January 6, 2022

Deska Dawn FM vychází necelé dva roky po úspěšné nahrávce After Hours, se kterou se The Weeknd chtěl vydat i na celosvětové turné. To musel ale kvůli pandemii covidu-19 několikrát odkládat, a nakonec úplně zrušit.

Nové turné a seriál

Nepředstaví se tak ani českým fanouškům, před kterými měl vystoupit 5. listopadu. I tak ale některé písně zazpíval naživo, a to během velmi prestižní přestávky amerického Super Bowlu.

Nové turné je ale na obzoru. The Weeknd tak spojí dohromady aktuální i předchozí desku. Začít by mělo ještě letos v létě. Konkrétní termíny zpěvák ještě neoznámil, fanouškům ale vzkázal, že to bude velmi brzy.

A nové album není jeho jediný aktuální projekt. Chystá i šestidílný seriál The Idol o pozadí hudebního průmyslu.

The Weeknd je trojnásobným držitelem Grammy. Minulý ročník prestižních hudebních cen se ale rozhodl bojkotovat a to poté, co za nahrávku After Hours, která se několik měsíců držela na špici světových hitparád, nezískal ani jednu nominaci.