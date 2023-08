Kanadský hitmaker The Weeknd se v Praze rozloučil se svým alter egem. Na koncert dorazilo 60 tisíc lidí

Prvotiny ze začátku kariéry, ale i hity, díky kterým ho zná celý svět. Na letišti v pražských Letňanech před 60 tisíci fanoušky v neděli večer vystoupil kanadský zpěvák The Weeknd. Hvězda žánru R&B je jedním z největších hitmakerů posledního desetiletí. Na začátku letošního roku jako první umělec prolomil hranici 100 milionů posluchačů za měsíc na streamovací platformě Spotify. Praha 6:57 7. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kanadský zpěvák The Weeknd při koncertu v Madridu | Zdroj: Profimedia

Stačilo pár tónu písně Take My Breath z nejnovější desky Weeknda a hned bylo jasné, že si fanoušky v areálu získal. Kanaďan přivezl na letiště v Letňanech světovou show a to v desítkách kamionů.

Velká kovová scéna zobrazovala panorama města. Nechyběly na ní známé budovy, včetně slavné newyorské Empire State Building, nebo torontské věže CN Tower.

Návštěvníky neodradilo ani deštivé a k večeru i chladné počasí. Na koncert před podiem čekala v pláštěnce několik hodin i fanynka Saša z Prahy: „Na koncert bych klidně přišla i bez pláštěnky. Na tenhle koncert jsem se těšila opravdu hodně dlouho. Weekndova hudba se dá o víkendu poslouchat v dešti i za sucha.“

Hudebník zaplněnému hledišti nabídl tucet písní ze svých posledních alb Dawn FM a After Hours i starší hity. Nechybělo ani množství převzatých písní vzniklých díky spolupracím The Weeknda s dalšími muzikanty.

The Weeknd poté během laserové a pyrotechnické show zařadil starší písně, mezi nimi i The Hills z alba Beauty Behind the Madness z roku 2015, která se stala jeho prvním singlem číslo jedna v americké hitparádě.

Mezi uvedenými písněmi, které má The Weeknd ve svém repertoáru díky spolupráci s různými hudebními kolegy, byla například skladba Crew Love z druhého studiového alba Take Care, pod kterým je podepsaný kanadský herec, zpěvák a rapper Drake.

Nechyběl ani hit Starboy zahrnující spolupráci s dnes již rozpadlým francouzským elektronickým duem Daft Punk nebo skladba Low Life z alba Evol amerického rappera vystupujícího pod jménem Future.

Konec jako The Weeknd

Aktuální turné kanadského zpěváka je také zároveň loučením s jeho alter egem. Příznivcům nedávno prozradil, že následující deska bude poslední, kterou vydá jako The Weeknd. Poté by už měl vystupovat pod svým rodným jménem Abel Makkonen Tesfaye.

Po setmění vynikla i světelná show, včetně obrovského měsíce, který dominoval celému podiu. Bezmála dvouhodinovému vystoupení přihlíželo podle organizátorů zhruba 60 tisíc fanoušků.

The Weekend je také známý svými humanitárními aktivitami. Společnost Binance, jeden ze sponzorů turné The Weeknd After Hours Til Dawn Tour, připravila ve spolupráci se zpěvákem pro účastníky pražského koncertu sběratelské digitální NFT tokeny.

Jejich zakoupením přispějí účastníci na podporu potravinového fondu XO, který založil The Weeknd a spravuje Světový potravinový program (WFP). Binance také přispěla do fondu XO částkou dva miliony dolarů.