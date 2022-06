Kapela Weezer u svého nového singlu přichází s výstřední inovací. Je nutné se otáčet

Americká kultovní kapela Weezer vydala minulý týden singl, který bylo původně možné si přehrát jenom za určitých podmínek. Aby si ho člověk mohl poslechnout, bylo nejprve nutné se opravdu hodně otáčet. A to doslova. Washington 17:43 22. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frontman kapely Weezer Rivers Cuomo během koncertu na festivalu IDAYS Festival v italském Miláně v červnu 2022 | Foto: Mairo Cinquetti | Zdroj: Reuters

Na poslechu nového singlu kapely Weezer není nic až tak složitého - přehrávačem se stává posluchač sám. Vše, co posluchač potřebuje, je chytrý telefon a trocha prostoru, na kterém se bude pohybovat.

Potom už jen stačí otáčet se tak, jako se otáčí gramofonová deska, aby si písničku poslechl. Zvuk se mění podle toho, jak rychle nebo jakým směrem to člověk dělá.

Písnička se jmenuje Records, což v překladu znamená nahrávky nebo gramofonové desky. Zpívá se v ní: „Slyším ve své hlavě desky, kamkoliv jdu, točí se dokola a dokola a pořád dokola.“

Aplikace, která poslech umožňuje, se jmenuje Human Record Player - tedy lidský přehrávač. Funguje tak, že člověk drží prst na displeji chytrého telefonu a točí se tam, kam ukazuje šipka. Podle toho, jak hraje hudba, se pozná, jestli je točení v optimální rychlosti, pomalé, nebo naopak příliš rychlé.

Několik dní po vydání singlu nebylo možné si písničku Records poslechnout jiným způsobem než za doprovodu točení. Od úterý si ji ale spolu se zbytkem alba mohou lidé poslechnout i normálně v jiných hudebních streamovacích aplikacích.

Fanoušci kapely už jsou na podobně zábavné chování zvyklí. V roce 2018 nazpíval Weezer cover verzi písně Africa od Toto.

Členové skupiny se to rozhodli udělat poté, co je o to několik měsíců na twitteru opakovaně žádal jejich čtrnáctiletý fanoušek. Dělal to z legrace, protože nikdo nečekal, že by kultovní skupina hrající alternativní rock skutečně vydala předělávku až vlezle chytlavé popové písně z osmdesátých let.

Weezer se ale hozené rukavice ujal. V klipu písně pak hrál americký hudebník Weird Al Yankovic, který je známý svými parodiemi světových hitů. Ve videu imituje frontmana Weezru Riverse Cuoma.