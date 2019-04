‚Nelze uspořádat akci hodnou značky Woodstock.‘ Pořadatelé zrušili festival k 50. výročí

Na novodobém Woodstocku měly ve dnech 16. až 18. srpna v areálu závodiště Watkins Glen v americkém státě New York vystoupit současné hudební hvězdy jako rapper Jay-Z, zpěvačka Miley Cyrusová nebo rocková kapela The Killers, ale také účastníci původního Woodstocku John Fogerty, kapela Canned Heat či Carlos Santana.

„Přes naši obrovskou časovou investici, úsilí a odhodlání nevěříme, že festival lze uspořádat jako akci hodnou značky Woodstock a zajistit zdraví a bezpečnost umělců, partnerů a návštěvníků,“ uvedl investor v dnešním prohlášení.

V důsledku toho se po pečlivém zvážení rozhodl partner festivalu Amplifi Live – patřící pod Dentsu Aegis Network – zrušit.

Woodstock se v roce 1969 uskutečnil jen přibližně 240 kilometrů odtud na pozemku farmy v Bethelu. Tehdy se od 15. do 18. srpna 1969 na „třech dnech míru a hudby“ představily před zhruba 400 tisíci lidmi osobnosti a kapely jako Jimi Hendrix, Janis Joplinová nebo The Who.

Akce se stala symbolem alternativní kultury a odporu proti válce, tehdy konkrétně ve Vietnamu, a je považována za jednu z nejvýznamnějších událostí v dějinách populární hudby.