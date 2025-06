Xindl X: S vírou hodně koketuju. V textech se často odvolávám na absenci Boha v dnešní společnosti

V showbyznysu se Ondřej Ládek alias Xindl X pohybuje 20 let. Vzpomíná, že písnička Anděl ho nejprve proslavila na internetu, pak si jí všimla rádia. Hit V blbým věku napsal cestou v tramvaji poté, co si vyslechl zpětnou vazbu od vydavatelů, že jeho písně jsou příliš smutné. „Teď mají vydavatelství tendenci říkat: Děláš to moc dlouhé, písnička má být 2,5 minuty. Ale říkám: Tam obsah nenacpu, sorry,“ směje se. Nedávno vyšel klip k písni Na pláži. Host Radiožurnálu Praha 21:20 20. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mohlo by se na první signální zdát, že nová píseň, která už je po albu Fén X, je podbízivý, bezstarostný, letní song, jmenuje se Na pláži. Když člověk nebude ten obsah úplně vnímat, může to tak vypadat, ale ona je o posmrtném životě...

Je to taková úvaha, co by kdyby. Myslím si, že každý z nás přemýšlí, co je potom, až tady nebudeme. Je to optimističtější verze pohledu na to.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Muzikál mám dopsaný, snažím se přesvědčit divadlo, aby mi už dali termín premiéry. Mohlo by to být 2028, těší se Ondřej Ládek alias Xindl X

Točil jsi klip k té písničce na Kypru. Proč ne na tvém oblíbeném Kanárském ostrově?

Byla to úplná náhoda, kamarádka měla zrovna na Kypru svatbu a mně se ten ostrov hrozně líbil. Za svědka tam měli kameramana a střihače v jedné osobě, ukecal jsem ho, jestli by mi něco nenatočil, že tuto písničku mám dlouho v zásobě. Říkal jsem si, nebudeme vymýšlet žádné složitosti. Když si lidi myslí, že je to letní pohodovka, tak tím klipem je v tom necháme, dokud si někdo text neposlechne.

Tato píseň není úplně nová, je stará asi čtvrt století, někde ležela v šuplíku a čekala, až dozraje...

Částečně jo. Melodii ke sloce jsem měl na demáčích ještě z doby před Xindlem X i před několika kapelami předtím. Jednou jsem ji přinesl na songwriting session Jendovi a Filipu Vlčkovi. Říkal jsem: „Mám tady melodii, myslím, že refrén by mohl být silnější, než ho mám, a nevím, co s tím dál.“ Sotva jsem ji zahrál, Filip přišel s nápadem, kam pokračovat dál na refrén.

A Jenda říkal: „Já si tak představuju, jak jdeš po pláži s Kurtem Cobainem a Jimim Hendrixem a bavíš se o té muzice.“ Řekl jsem si: Že jo! Vibe té písničky mi přijde, že by to k tomu sedělo. Původně ze vztahu k této devadesátkové muzice, jako byl Kurt Cobain, vznikla píseň o posmrtném životě, kde už jsme si říkali, že tam nebudeme cpát jména našich idolů, ale vezmeme to obecně o lidech, se kterými bychom se chtěli ještě jednou potkat.

Kafkova Proměna, otisk Řehoře Samsy, je vidět, že pro inspiraci chodíš na různá místa. Jak tě napadla píseň Proměna?

Původně to byla písnička do muzikálu, co píšu, o Arše Noemově, ale už jsem si říkal, že je to možná moc matoucí, když hlavní hrdina, který je krysa, bude zpívat o tom, jak se mění v brouka... Přece jenom tam hlavní hrdina taky prochází proměnou. A od té proměny už byl jenom kousek ke Kafkově Proměně. Pak jsem si říkal: to je písnička, která mi funguje sama o sobě, to nemusím dávat do muzikálu.

31:31 Deska Fén X vznikla z pocitu vyhoření, ale chytil jsem druhý dech, říká Ondřej Ládek alias Xindl X Číst článek

Ty nám mimochodem podsouváš svůj muzikál, který vzniká...

Je to téma, kterým žiju nějakých pět let, co to píšu... No, už šest vlastně.

Kdy to dopíšeš?

Za mě to mám dopsané. Snažím se přesvědčit divadlo, že už by mi mohli dát nějaký termín premiéry. Jsem ve fázi, že mám hotovou první verzi scénáře, skoro třicet písniček, uvidíme, kam se to posune dál. Petr Kolečko začíná psát druhou verzi scénáře. Myslím, že reálně 2027 nebo 2028 by to mohlo být.

Angažoval ses v mnoha charitativních projektech. Proslulý Tap Tap a jejich Ředitel autobusu, hrával jsi hodně pro naši Světlušku, pro Nadační fond Českého rozhlasu, také sis zahrál nedávno na našem charitativním Dobrém dnu na Radiožurnálu a teď v srpnu budeš zachraňovat na dobročinném koncertu kostel. Co to je za akci? Z tvých textů opravdu nemám ani trochu pocit, že bys byl věřící.

Myslím, že s vírou poměrně hodně koketuju. V textech se často odvolávám na morálku, na absenci Boha v dnešní společnosti. Téma víry mi rozhodně není vzdálené. Zachraňovat kostel mi přijde jako hezká věc. Oslovil mě kamarád Jenda Vávra, jehož rodiče se v tom angažují, a potom říkal, že Ondra Ruml je duší tohoto projektu. Přišlo mi to jako hezký nápad, toto podpořit.

Je to kostel v Řitonicích, který se snaží rekonstruovat, zvenku je rekonstruovaný, teď čeká na rekonstrukci i zevnitř. Na to by právě chtěli vybrat peníze pomocí koncertu, kde vystoupím nejenom já, ale i místní kapely přede mnou – 9. srpna v Řitonicích.

Co je dnes úspěchem pro muzikanta? Jak vzpomíná na své dětství? A je pro něj složité porozumět současnému světu svých dětí? Poslechněte si celý rozhovor.