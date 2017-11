'Zakázala jsem si být sentimentální.' Marta Kubišová odehrála svůj poslední koncert

Byla to narozeninová oslava, jak se patří. Jihočeští fanoušci šli s Martou Kubišovou od prvních tónů. Více než 800hlavé publikum vytvořilo zpěvačce v den jejích 75. narozenin emotivní atmosféru, která ji samotnou zaskočila.

Sentiment si však pro poslední večer své kariéry zakázala. „Já jsem si hlavně zakázala být nostalgická a sentimentální, takže to bylo jako vždycky,“ popsala Českému rozhlasu zpěvačka své pocity.

V téměř dvouhodinovém programu bez přestávky zazněly všechny největší hity – Ring-o-ding, Balada o kornetovi a dívce, Magdalena nebo Hej Jude. Pořadatelé zpěvačku překvapili obrovským dortem na pódiu. Ke gratulaci se přidali zpěvem i lidé z publika.

Když koncert gradoval, fanoušci spontánně přicházeli na pódium a zahrnuli zpěvačku květinami a dárky. Publikum také vydrželo celých deset minut po dobu gratulací aplaudovat Martě Kubišové ve stoje.

„Nádherný, vůbec se to nedá popsat. To by člověk plakal, tancoval a všechno dohromady. Prostě nádherný. Protože jsem si tu dobu prožila, tak to všechno chápu,“ popsala své pocity jedna z fanynek.

Sotva se diváci znovu usadili, spustila zpěvačka Modlitbu pro Martu, která znovu katapultovala lidi ze židlí. Sál zpíval a mnozí se neubránili dojetí. „Perfektní, dokonce mě to donutilo i k slzám,“ dodal další fanoušek

A jak nechala Marta Kubišová doznít svůj poslední koncert kariéry? „Nakrmím kočky a psa, protože jsem všem, co se mi o ně starají, zakázala, aby jim dávali něco jíst.“ Zpěvačka podle svých slov cítila silu publika, které ji „nabíjelo“. „Musím přiznat, že kňučím a hekám vždy do poslední chvíle v šatně a říkám si: Ježíš, to bude hrůza. No a pravda je, že vyjdu na jeviště a zapomenu na věk.“

Kubišová v Českých Budějovicích také naznačila, že by to přece jen nemusel být úplně poslední koncert. Víc ale neprozradila.