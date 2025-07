Zakladatelka Colours of Ostrava Zlata Holušová po čtvrtstoletí končí. ‚Je čas užít si to bez stresu,‘ říká

Zakladatelka a dlouholetá umělecká ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová po téměř pětadvaceti letech odchází z čela akce. Letošní 22. ročník, který začíná příští týden, bude jejím posledním ve vedení. V Ostravě se díky ní představili světoví umělci jako Nick Cave, Björk, Iggy Pop, Sinéad O’Connor, The Cranberries nebo Martin Garrix. Ostrava 18:47 9. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dlouholetá umělecká ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová | Foto: Elena Horálková

Holušová festival provedla od jeho začátků ve Stodolní ulici, přes Černou louku až do současného industriálního areálu v Dolní oblasti Vítkovic.

Pomyslné žezlo po ní přebírá dosavadní hudební dramaturg Filip Košťálek.

„Zlatě patří můj obrovský vděk a respekt. Pod jejím vedením jsem deset let mohl růst, učit se a zažít chvíle těžkých rozhodnutí i nezapomenutelných koncertních zážitků,“ uvedl Košťálek, který byl letos oceněn v prestižních European Festival Awards a zařazen do žebříčku Forbes 30 pod 30.

„Za ty roky strávené v tomto oboru jsem se naučila hodně. Pár let mi trvalo, než jsem přišla na to, že i když mám nějakou představu a tvořím festival, on se tak nějak formoval sám,“ komentovala svůj odchod Holušová.

„Pravdou zůstává, že festivalu Colours of Ostrava jsem předala, co jsem mohla. Je čas užít si vše bez stresu a napětí,“ Zlata Holušová (zakladatelka festivalu Colours of Ostrava)

Připomněla také, že během covidových let vytvořila koncept tzv. Nefestivalu, zahájila konferenci Meltingpot, projekt Czech Music Crossroads nebo doprovodný Festival v ulicích. „Pravdou zůstává, že festivalu Colours of Ostrava jsem předala, co jsem mohla. Je čas užít si vše bez stresu a napětí,“ dodala.

Nové vedení

Festival bude nadále pořádat společnost Colour Production, která je součástí portfolia Rockaway Arts, divize investiční skupiny Rockaway Capital. Skupina se věnuje podpoře kulturních projektů, včetně Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a přehlídky designu Designblok.

Organizační tým festivalu zůstává po jejím odchodu beze změn. Košťálek uvedl, že chce se svým týmem navázat na dlouholetou práci své předchůdkyně a dále rozvíjet autenticitu, pestrost a otevřenost festivalu.

„Skládat atraktivní program je jedna věc, ale ten pravý festival vzniká až na místě. Ožívá atmosférou, kterou přinášejí návštěvníci,“ dodal.

Letošní ročník nabídne mimo jiné vystoupení Stinga, Justice, Shaggyho, Nogy Erez, FINNEASe nebo jihokorejského skladatele Jung Jaeila.

Závěrečný večer na hlavní scéně bude patřit DPR Ianovi, Sofi Tukker a americkému duu The Chainsmokers. Osobně se s návštěvníky rozloučí i Zlata Holušová – během sobotního slavnostního zakončení na hlavním pódiu.