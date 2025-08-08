‚Zavírám oči a představuju si, že jsem na koncertě Metalliky.‘ Cover kapely nahrazují v Rusku originály
„For whom the bells tolls!“ zní klubem v centru Moskvy, kde asi stovka lidí zpívá slavnou píseň Metalliky. Jenže nepřišli si poslechnout známou metalovou kapelu, ale její ruskou cover verzi, napsala agentura AFP. Metallica, Depeche Mode, Nick Cave – to jsou umělci, kteří v Rusku nevystupují od února 2022, kdy ruská armáda zaútočila na Ukrajinu. Plánované koncerty zrušili i další umělci, což přispívá k větší popularitě cover kapel v Rusku.
Koncerty zrušila i například americká skupina The Killers nebo britská Gorillaz. V květnu 2022 odvolala americká punkrocková kapela Green Day svůj koncert v Moskvě s odkazem na „aktuální události“.
„I když není možné zprostředkovat ducha originálních kapel a jejich show, pořád je to super a vyvolává to spoustu emocí,“ svěřil se agentuře AFP osmnáctiletý student Philippe na koncertě ruské cover kapely Dark Secret Love, která hraje hity skupin Metallica, Slayer, Megadeth a Pantera.
„Metalové kapely už sem nejezdí a nevíme, kdy se vrátí. Musíme je nahradit. Děláme, co můžeme,“ usmívá se Vladimir Kizjakovskyj, 48letý sólista a kytarista skupiny Dark Secret Love, která vystupuje od roku 2002.
Čekání na zázrak
Osmnáctiletý Nikolaj, který se navzdory dešti vydal na koncert pořádaný pod širým nebem, silně pochybuje, že se jeho oblíbené kapely ještě někdy vrátí do Ruska. „To by byl zázrak,“ řekl smutně agentuře AFP. Ta oslovila zástupce skupin Metallica a Depeche Mode, ale zatím jí neposkytly žádné vyjádření.
Zapsat, zabalit a poslat do bezpečí. Muzeum v Oděse přináší návod, jak ochránit díla před Ruskem
Číst článek
Aby se Vladimir ze skupiny Dark Secret Love vcítil do umělců, které obdivuje, snaží se vžít do jejich kůže. „Jako bys už nebyl sám sebou. Je to tak trochu, jako bys hrál nějakou roli v divadle,“ dodal.
„Když poslouchám Dark Secret Love, zavírám oči a představuju si, že jsem na koncertě Metalliky,“ svěřil se 41letý Denis. Tato americká skupina měla svůj poslední koncert v Rusku v roce 2019. Už sem nejezdí a postavila se na stranu Ukrajiny, zejména tím, že poskytla finanční pomoc ukrajinským uprchlíkům.
„Hudba a politika jsou dvě různé věci. Jsme ve válce s Ukrajinou, ale podívejte se, kolik fanoušků metalu chodí na tyto koncerty a baví se!“ durdí se Denis.
V jednom z moskevských barů vystupuje před pěti desítkami diváků ruská skupina Depeche Boat s písněmi skupiny Depeche Mode. Mladé ženy tančí a společně zpívají refrén hitu Enjoy the Silence.
„Je skvělé, že sólista nejen zpívá, ale také napodobuje gesta Davea Gahana, zpěváka britské skupiny,“ říká 22letá studentka divadelní vědy Darja Grebenkinová a dodává, že atmosféra tu má hodně blízko ke skutečnému koncertu Depeche Mode, který se naposledy konal před šesti lety v Moskvě.
Náhrada za Eurovizi. Rusko obnoví soutěž Intervize, která se konala za Brežněva
Číst článek
‚Nejde nám o peníze‘
„Když (fanoušci) říkají, že mají pocit, jako by znovu navštívili koncert Depeche Mode, a když mi říkají: ‚Jste náš Dave Gahan‘, je to skvělé!“ svěřuje se Jevgenij Ksenofontov, zpěvák Depeche Boat, který se v černých džínách a přiléhavé košili chystá vystoupit na pódium.
V Rusku hraje repertoár Depeche Mode asi deset skupin; dokonce mezi nimi panuje konkurence a někdy vystupují na stejných místech s odstupem několika dní, řekl 39letý zpěvák, který se před čtyřmi lety připojil ke kapele založené v roce 2016. „Dříve jsme hráli pouze v malých barech. Nyní se účastníme festivalů, hrajeme před stovkami diváků, někdy dokonce s orchestrem,“ dodal.
Tyto koncerty však skupině nepřinášejí velké výdělky. „Nejde o peníze,“ tvrdí Ksenofontov, který se živí jako choreograf a režisér. „Jde hlavně o výměnu energie s diváky. Když vidíte oči všech těch svobodných a šťastných lidí v sále, pochopíte, že se vrátili do 90. let. Jako bychom měli stroj času,“ líčí umělec, který je přesvědčený že se jeho idoly „určitě jednoho dne do Ruska vrátí, protože jejich fanoušci je potřebují“.