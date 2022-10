‚Zazpíváme si?‘ Zaz na koncertě v Praze předala fanouškům hormon štěstí

Francouzská zpěvačka Zaz s typicky zastřeným hlasem tentokrát do Prahy přivezla svoji aktuální desku Isa, kterou složila během covidových lockdownů. Byla to právě nová píseň Les jours heureux, která celý večer otevřela. A zatímco se fanoušci nadšeně dívali na pódium a očekávali zpěvačku Zaz, hlavní hvězda večera se velmi netradičně objevila přímo mezi nimi na parketu.

„Zazpíváme si?“ Po této otázce, kterou Zaz řekla lámanou češtinou a sklidila za to obrovský potlesk, už následovaly hity jako Imagine nebo Si jamais j'oublie. Ani na tomto pražském koncertu nechybělo recitování české básničky.

Šansony s popem

Energie má Zaz na rozdávání. Ostatně dokazují to i její taneční kreace, které by se od ní mnohé kolegyně z hudebního průmyslu mohly učit. Sem tam ale trpí nedočkavostí, a tak klávesákovi jednou utekla o pár tónů napřed. Fanouškům to ale nahradila svým širokým úsměvem.

Na aktuálním turné s názvem Organique Tour nechybí ani známé písně, díky kterým se před více než deseti lety francouzská zpěvačka proslavila.

Zaz jako jedna z mála dokáže skloubit šansony s popem. Do toho přimíchává cikánský jazz a okoření to latinou. Přirozená dravost ji pak dostala do koncertních sálů po celém světě.

Na velkém vystoupení pro tisíce lidí dokáže vytvořit skoro až intimní atmosféru a fanoušek má v tu chvíli pocit, že zpívá jen pro něj.

Za zmínku rozhodně stojí také sehranost kapely s osvětlovači, každý tón měl jasně daný světelný odraz. Celým koncertem provázela i rozsvícená svíčka v lucerně.

Zaz letos podruhé

Na nadarmo se Zaz přezdívá novodobá Edith Piaf. Možná i právě toto velké šansonové jméno jí pomohlo vyměnit pouliční zpívání pro pár kolemjdoucích za plnohodnotné koncerty. Ani na tom úterním proto jako přídavek nechyběla známá skladba La Vie en rose.

Zaz si české publikum oblíbila a české publikum si oblíbilo ji. V roce 2012, kdy vystupovala na festivalu Colours of Ostrava, dokonce předčila podle fanoušků i headlinerku celého ročníku - kanadskou zpěvačku Alanis Morissette.

Do Česka se Zaz letos vrátila již podruhé. V červenci nečekaně zazpívala během závěrečného koncertu festivalu Smetanova Litomyšl. Její krátké vystoupení se symfonickým orchestrem dokázali organizátoři perfektně utajit.

Francouzská zpěvačka Zaz odstartovala svůj pražský koncert mezi fanoušky v publiku. Tak z toho mě mrazí! @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/Nu2drIGIAX — Jirka Stefl (@jirkastefl) October 25, 2022