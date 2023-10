Zemřel slavný dirigent Mácal. Za svou kariéru řídil přes 170 orchestrů na čtyřech kontinentech

Ve věku 87 let zemřel světově proslulý dirigent Zdeněk Mácal. Svou osobností a gesty přitahoval pozornost nejen hráčů, ale i publika. A ve světě hudby za sebou nechal hlubokou stopu. Za svou kariéru řídil přes 170 orchestrů na čtyřech kontinentech. Slávu dobýval i v nejvýznamnějších operních domech světa. Velkou část života zasvětil české hudbě. Na tu se soustředil i v době, kdy stál v čele České filharmonie. Praha 14:22 26. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý šéfdirigent České filharmonie Zdeněk Mácal | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

V životě dirigenta Zdeňka Mácala sehrála málokterá skladba tak zásadní roli jako první symfonie Bohuslava Martinů. Díky ní se někdejší student konzervatoře a JAMU v Brně zařadil v polovině 60. let mezi nejvýraznější české dirigenty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zemřel slavný dirigent Mácal. Jeho životní příběh připomněla Markéta Kaňková

„Pražské jaro mě pozvalo, abych dirigoval Českou filharmonii. Ptali se mě, jestli bych dělal Martinů první symfonii. Nikdy jsem to nedělal, tak jsem se to naučil a od té doby to byla taková moje šťastná symfonie,“ vzpomínal.

Doma v Čechách nastoupil Mácal slibnou kariéru. Měl se stát dirigentem pražských symfoniků. Do Prahy ale přijely ruské tanky. Mácal zamířil do Nizozemska, a odtud pak dál do Evropy. Jeho muzikalita a charisma mu otvíraly dveře u nejvýznamnějších evropských orchestrů.

„Jeden z prvních orchestrů, který mě pozval, byli Berlínští filharmonici. Tam jsem dělal na prvním programu a dostal jsem obrovské kritiky, které když můj manažer rozeslal po německých orchestrech, tak mě chtěli všichni vidět,“ popisoval.

‚Výborný start‘

Německé orchestry se o Mácala doslova praly. Rodáka z Brna ale často zvali dirigovat také do Francie nebo Itálie. A to až do chvíle, než u něj doma zazvonil jednoho dne telefon.

„Večer zazvonil telefon a tam Georg Solti, Chicago Symphony Orchestra. ‚Slyšel jsem od mých hráčů v orchestru de Paris, že vás tam mají velice rádi, tak bych vás chtěl pozvat k mému druhému orchestru do Chicaga Symphony‘,“ přibližoval.

Mácal dostal díky Soltimu velkou životní šanci. Ve svůj prospěch ji proměnil díky osudové skladbě svého života – první symfonii Bohuslava Martinů. Její provedení v Chicagu ho doslova vymrštilo na hvězdnou dirigentskou dráhu. „Byl to výborný start. Měl jsem radost, že mám úspěch,“ schválil si.

Návrat do Česka

V Chicagu Mácal hostoval 15 sezon. Do vlasti se vrátil až v roce 1996. A do čela milovaného orchestru se pak jako šéfdirigent postavil v roce 2002. Jako šéfdirigent se snažil uvádět především českou hudbu.

Zdeněk Mácal často tvrdil, že žil úžasný život. Uměl si ho užívat plnými doušky. Kromě hudby miloval i drahá auta, v Americe měl čtyři cadillacy. Vedle aut měl ale ještě jinou vášeň. Svou ženu, které něžně říkal Ginny. Po jejím boku žil a tvořil víc než šest desítek let.