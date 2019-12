Ve věku 81 let zemřel saxofonista a aranžér Zdeněk Novák. Určoval zvuk orchestru B Side Band

Brněnský saxofonista a swingový aranžér Zdeněk Novák zemřel. Bylo mu 81 let. Poslední rozloučení se uskuteční 7. ledna v obřadní síni krematoria v Jihlavské ulici v Brně. Informoval o tom orchestr B Side Band, pro který Novák v posledních letech vytvářel většinu aranží. Působil také jako hudební režisér Českého rozhlasu Brno. Brno/Praha 11:22 29. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřel saxofonista Zdeněk Novák. | Foto: Radek Bortlík | Zdroj: Český rozhlas

Aranže Novák i v současné době tvořil bez počítače jen s notovým papírem a tužkou. „To není hudební genialita, to je praxe. To už se dneska ti mladí neučí. Tehdy nešlo si stáhnout z internetu noty k nějaké americké skladbě. Přepisovali jsme si je přímo z nahrávek a při tom se to člověk učil,“ řekl k tomu v roce 2018 pro Český rozhlas Brno, když slavil osmdesáté narozeniny. „Nechám toho, až začnu moc gumovat,“ dodal ještě.

Zdeněk Novák se proslavil jako saxofonista. Na saxofon hrál také v Orchestru Gustava Broma, kde působil 11 let, a krátce i v divadle ABC v legendárním Orchestru Karla Vlacha. Divadlu tehdy šéfoval Jan Werich.

Jako hudební režisér působil v Českém rozhlase Brno, kde se podílel na stovkách nahrávek. V roce 2015 dostal Cenu Gustava Broma za celoživotní přínos v oblasti jazzu.