Zemřel americký rocker Tom Petty, lídrovi kapely Heartbreakers bylo 66 let

Americký rockový kytarista a zpěvák Tom Petty zemřel. Bylo mu 66 let, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na jeho manažera. Frontman skupiny Heartbreakers byl podle dalších amerických médií nalezen v neděli v bezvědomí po srdeční zástavě ve svém domě v Malibu u Los Angeles. Od té chvíle byl v nemocnici napojen na přístroje. Poslední koncertní turné dokončila kapela před týdnem. Los Angeles 6:22 3. 10. 2017 (Aktualizováno: 8:16 3. 10. 2017)

„Zemřel obklopený rodinou, spoluhráči z kapely a přáteli,“ oznámil jeho dlouholetý manažer Tony Dimitriades.

Pettyho rodina podle médií v pondělí rozhodla o tom, aby jej lékaři kvůli beznadějnému stavu odpojili od přístrojů. Nad Pettyho smrtí již daly najevo lítost hudební osobnosti jako Juliette Lewisová, Courtney Love, Kid Rock či Cyndi Lauperová.

Americký rockový kytarista a zpěvák Tom Petty na fotografii z roku 2008 | Zdroj: Reuters

Petty se podle pověr rozhodl věnovat hudbě poté, co si v padesátých letech potřásl rukou s Elvisem Presleym. Vyměnil svůj prak za krabici nahrávek a už se prý nikdy neohlédl zpět. V sedmnácti letech opustil školu a začal hrát s kapelou Mudcrutch, kde se setkal Mikem Campbellem a Benmontem Tenchem, se kterými hrál později právě ve slavné kapele Heartbreakers.

Multiintstrumentalista složil řadu hitových singlů, které dobyly první příčky amerických hitparád, mimo jiné Learning To Fly, Mary Jane´s Last Dance či I Won´t Back Down.

Vedle více než desítky alb s kapelou vydal Petty rovněž trojici sólových desek a byl jedním ze členů hvězdné skupiny Traveling Wilburys. Spolu s Bobem Dylanem, Georgem Harrisonem či Royem Orbisonem v letech 1988 a 1990 složil a nahrál dvě alba.

Během své téměř půlstoletí trvající kariéry prodal zpěvák s nezaměnitelným hlasem na 80 milionů nahrávek.

Před týdnem završená koncertní šňůra byla ohlášená jako poslední turné kapely Heartbreakers. Sérií vystoupení skupina s Tomem Pettym oslavila čtyřicáté výročí svého vzniku, od něhož si dlouhodobě udržovala svůj melodický styl ovlivněný jižanským rockem nebo blues.

Skončit s muzikou však Petty podle magazínu Rolling Stone nechtěl. „Potřebuju něco dělat, jinak mám sklony být doma protivný," přiblížil.

Petty také v roce 2007 řekl CNN, že miluje hudbu tak moc, jako ona miluje jeho. „Hudba je jediná skutečná magie, o které vím. Je v ní něco skutečně upřímného, čistého a ryzího a dotýká se vašeho srdce,“ prohlásil.

Americká média v pondělí mylně informovala o zpěvákově úmrtí. Původní zpráva stanice CBS, která citovala policejní sbor města Los Angles, že zpěvák ve věku 66 let zemřel, se ukázala jako předčasná.

Policisté později na twitteru oznámili, že nemají informace o smrti zpěváka Toma Pettyho. V úterý ráno pak ale jeho manažer informoval, že kytarista a zpěvák skutečně zemřel.