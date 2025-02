Zemřel čestný šéfdirigent rozhlasového orchestru Vladimír Válek. Soubor vedl rekordních 26 let

Zemřel dlouholetý šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimír Válek, bylo mu 89 let. Informovala o tom jeho rodina. Poslední rozloučení bude ve středu 26. února v ústřední obřadní síni na pražských Olšanských hřbitovech. Šéfdirigentem rozhlasového symfonického orchestru byl Vladimír Válek rekordních 26 let, a to mezi roky 1985 a 2011. Praha 16:34 16. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřel dlouholetý šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu Vladimír Válek | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

„Dřív poslání šéfdirigenta nebylo jenom to, že má umět dirigovat, to je samozřejmost, ale aby s orchestrem žil. Teď je moderní, že šéf je někde tři roky,“ vzpomínal na to v rozhovoru pro Český rozhlas před 10 lety.

Po odchodu z čela rozhlasového orchestru se stal jeho čestným šéfdirigentem. V roce 2010 obdržel od prezidenta Václava Klause Medaili za zásluhy v oblasti kultury.

Válek se narodil 2. září 1935 v Novém Jičíně, studoval hru na pozoun a violu na konzervatoři v Kroměříži. Dirigování pak studoval na bratislavské Vysoké škole múzických umění a na pražské Akademii múzických umění. V roce 1970 založil Dvořákův komorní orchestr, kde působil jako hráč i umělecký vedoucí.

Jako šéfdirigent vedl také Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, u orchestru Českého rozhlasu byl v této roli mezi lety 1985 a 2011. Dirigoval také Českou filharmonii, byl hostujícím dirigentem symfonického orchestru v japonské Ósace a v novém tisíciletí několik let i šéfdirigentem Slovenské filharmonie.

Válek spolupracoval s předními nahrávacími studii v celém světě a je držitelem mnoha prestižních ocenění. Obdržel například pamětní medaili za interpretaci orchestrálního díla Bohuslava Martinů, v roce 2021 dostal hudební cenu Classic Prague Awards za celoživotní přínos.