Zemřel frontman skupiny Black Sabbath Ozzy Osbourne. Metalové hvězdě bylo 76 let

Britská metalová hvězda a bývalý frontman skupiny Black Sabbath Ozzy Osbourne zemřel ve věku 76 let. Uvedla to Sky News s odvoláním na rodinu. Zpěvák zemřel jen několik týdnů poté, co se znovu sešel se svými kolegy z kapely Black Sabbath, se kterou odehrál pro fanoušky obrovský rozlučkový koncert.

