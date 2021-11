V 64 letech zemřel hudebník Astro. Založil reggae skupinu UB40, kterou proslavil hit Red Red Wine

Ve věku 64 let zemřel britský hudebník a zakládající člen reggae skupiny UB40 Terence Wilson, známý pod uměleckým jménem Astro. Informovala o tom v neděli stanice BBC s odvoláním na sdělení jeho současné kapely. Londýn 16:36 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský hudebník a zakládající člen reggae skupiny UB40 Terence Wilson | Zdroj: Profimedia

Astro opustil reggae popovou skupinu UB40 v roce 2013 a založil odštěpeneckou hudební formaci UB40 featuring Ali Campbell a Astro. Letos odehrála několik koncertů a v roce 2022 se chystala na turné, jehož součástí měl být v březnu i koncert v Praze.

„S naprostým zdrcením a zlomeným srdcem oznamujeme, že náš milovaný Astro dnes zemřel po krátké nemoci,“ uvedla v sobotu Astrova současná skupina na svém twitterovém účtu. „Svět bez něj už nikdy nebude takový,“ dodala.

Původní kapela UB40 prorazila za na začátku 80. let svým jedinečným pojetím britského reggae, oblíbené byly zejména její hity Red Red Wine a Can't Help Falling In Love.

Kapela z Birminghamu, jejíž název odkazoval na číslo úředního formuláře pro žádost o podporu v nezaměstnanosti, prodala přes 70 milionů desek. Tři její skladby se dostaly do čela britské hitparády.