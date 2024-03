Zemřel hudebník Eric Carmen, zpíval milostnou píseň Hungry Eyes z filmu Hříšný tanec či hit All By Myself

Ve věku 74 let zemřel americký zpěvák a skladatel Eric Carmen, známý hitem All By Myself. S odkazem na prohlášení jeho manželky Amy o tom v úterý informoval server BBC News. Carmen byl v 70. letech členem skupiny The Raspberries, úspěšná byla také jeho sólová kariéra. V 80. letech nazpíval milostnou píseň Hungry Eyes z kultovního filmu Hříšný tanec. Washington 10:57 12. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eric Carmen | Foto: Bang Showbiz | Zdroj: Reuters

„Náš laskavý, milující a talentovaný Eric zemřel o víkendu ve spánku,“ uvedla na Carmenových webových stránkách jeho manželka. „Udělalo mu velkou radost, že se jeho hudba po desetiletí dotýkala tolika lidí a bude jeho trvalým odkazem,“ dodala v prohlášení.

Zpěvák narozený v Ohiu spoluzaložil skupinu Raspberries, která v roce 1972 vydala své debutové album. Některé skladby z této desky se dostaly do amerických, ale i britských hitparád, včetně písně Go All The Way. Ta byla v Británii zakázána na BBC kvůli sexuálně sugestivnímu textu a později byla zařazena na soundtrack k filmu Strážci Galaxie z roku 2014. Po čtyřech společných albech se kapela v roce 1975 rozpadla a Carmen se vydal na sólovou dráhu.

Mezi sólové skladby, kterými se nejvíce proslavil, patří All By Myself, která se později stala jedním z nejvíce ikonických hitů kanadské zpěvačky Céline Dionové. Píseň zazněla také v úvodní scéně filmu Deník Bridget Jonesové.

Jako autor písní má Carmen na svém kontě hity jako Almost Paradise ze soundtracku k filmu Footloose, Never Gonna Fall In Love Again a Make Me Lose Control.