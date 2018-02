Zemřel hudební skladatel Jóhannsson. Složil hudbu k Teorii všeho a vytvořil znělku jihlavského festivalu

Ve věku 48 let zemřel v Berlíně islandský hudební skladatel Jóhann Jóhannsson, s odkazem na skladatelova manažera to uvedl server Variety. Jóhannsson složil hudbu například k filmu Příchozí nebo Sicario: Nájemný vrah, ale také složil znělku pro jihlavský festival dokumentárních filmů. Berlín 19:54 10. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřel islandský hudební skladatel Jóhann Jóhannsson. Za hudbu k filmu Teorie všeho získal Zlatý glóbus. | Foto: Mike Blake | Zdroj: Reuters

Podle manažera Toma Husoma byl Jóhannsson nalezen mrtvý v pátek ve svém berlínském bytě. Příčina smrti je zatím neznámá, proto má podle Husoma proběhnout soudní pitva.

Jóhann Jóhannsson získal v roce 2014 za hudbu k Teorii všeho nominace na Oscara, ceny BAFTA, Grammy i Zlatý glóbus, který se mu nakonec povedlo získat, připomíná Variety.

Jóhannsson vytvořil znělku 21. ročníku festivalu Ji.hlava. Je to minimalistický vizuál, který jako by vtahoval do vnitřností kamery. Rozhovor s ním tehdy přineslo Radio Wave.

„Snažil jsem se pracovat s co nejjednoduššími nástroji – s projektorem, kouřem, se světly a filtry. To světlo jsem co nejvíce lámal a ohýbal. Chtěl jsem prostě vytvořit co nejjednodušší vizuály, zajímalo mě, co z toho může vzniknout,“ odpověděl v přítmí suterénu kina DIOD.

Jóhannsson začal hudbu komponovat v roce 2000 ještě na rodném Islandu. „Ztratili jsme jednoho velmi nadaného a skvělého člověka, s kým jsme měli čest se potkat a pracovat,“ napsalo na facebooku vydavatelství Redbird Music.