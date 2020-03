Zemřel hudebník, podnikatel a fotograf Kenny Rogers. Americké legendě country hudby bylo 81 let

V 81 letech zemřel americký zpěvák, pianista a kytarista Kenny Rogers, hvězda country hudby, jehož písně se umisťovaly vysoko také v popových hitparádách. Podle agentury AP to v pátek oznámil jeho agent. Rogers se zřejmě proslavil nejvíc písní o válečném veteránovi Ruby, Don't Take Your Love to Town, kterou pod názvem Ruby, nechtěj mi lásku brát měl v repertoáru i český zpěvák Pavel Bobek. Spojené státy americké 10:34 21. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve věku 81 let zemřel country zpěvák Kenny Rogers. | Foto: Donn Jones | Zdroj: ČTK

Rogers zemřel ve svém domově ve městě Sandy Springs ve státě Georgia. Podle hudebníkova agenta Keitha Hagan se nacházel v hospicové péči a zemřel přirozenou smrtí.

Hudebník s charakteristickým nakřáplým hlasem narozený v Houstonu v Texasu prodal za svůj život desítky milionů desek, vyhrál tři hudební ceny Grammy a kromě hudební kariéry se stal také hvězdou několika televizních filmů založených na jeho hitu The Gambler a dalších. V 70. a 80. letech minulého století to z něj učinilo hvězdu prvního formátu. Rogersově kariéře se dařilo 60 let, než v roce 2017 ve svých 79 letech skončil s vystupováním.

Rogers se kromě hudební a televizní kariéry věnoval také podnikání, po vrcholu své slávy v 90. letech minulého století například otevřel vlastní řetězec s rychlým občerstvením. Činný byl i v charitě, podporoval Červený kříž a vystoupil rovněž po boku mnoha dalších hvězd v nahrávce We Are The World, jejímž cílem bylo ukončit hladomor ve světě.

Rogersova rodina vzhledem k pandemii způsobené koronavirem plánuje malý obřad v rodinném kruhu. Větší veřejná akce se bude konat později, zatím však není jasné kdy.

Hudební začátky

Hudebník, jehož nejslavnější hit o válečném veteránovi Ruby, Don't Take Your Love to Town nazpíval Bobek už koncem 60. let pod názvem Ruby, nechtěj mi lásku brát, se narodil jako Kenneth Donald Rogers. Spolu se sedmi sourozenci vyrůstal v jedné z nejchudších čtvrtí Houstonu, už jako dítě se věnoval hudbě a ve školní skupině hrál na kytaru a housle. Po maturitě studoval hudbu a umění na Houstonské univerzitě, mladík s indiánskými a irskými kořeny dal ale brzy přednost profesionální dráze.

Za skutečný Rogersův hudební začátek považují fanoušci jeho hraní v jazzovém triu Bobbyho Doyla, kde byl koncem 50. let minulého století jako baskytarista. Poté Rogers působil se střídavými úspěchy v několika kapelách, nakonec zakotvil ve skupině First Edition a během šesté dekády se dostavily první velké úspěchy. Z tohoto období pocházejí hity jako Ruby nebo Ruben James. V roce 1974 skupinu rozpustil a vydal se na neméně úspěšnou sólovou dráhu.

Průlom na country scéně

Už v roce 1975 se písnička Love Lifted Me stala countryovou jedničkou. Opravdový průlom znamenala balada Lucille, která se prosadila i na popové scéně. Následující roky sypal Kenny Rogers z rukávu jeden šlágr za druhým a koncem 70. let jeho popularita kulminovala. K nejslavnějším hitům patří The Gambler (1978, role ve stejnojmenném filmu), Coward Of The County (1979, rovněž role ve stejnojmenném filmu) nebo píseň Lady (1980), kterou napsal Rogersův kamarád Lionel Richie.

Mnoho Rogersových písní dobylo čela všemožných hitparád a zpěvák za ně získal řadu hudebních cen, včetně několika Grammy. Mezi Rogersovy speciality patřily také duety, třeba s hvězdnou Dolly Partonovou. Společně nazpívali už Love Lifted Me a v roce 1983 bodovali skladbou Islands in the Stream, nejprodávanějším singlem v historii country. S Partonovou se opět sešel při nahrávání alba Back to the Well (2003), v duetech ale exceloval i s Dottií Westovou, Kim Carnesovou či Sheenou Eastonovou.

Nejslavnější éra

Rogersova nejslavnější éra sice vyvrcholila na sklonku 80. let, sympatický vousatý Texasan však stále zůstal aktivní a každých pár lety vydával novou desku. Poslední řadové album vyšlo přes sedmi lety a Rogers se v něm mimo jiné vrátil ke spolupráci s Partonovou: společně nazpívali titulní hit You Can't Make Old Friends. Léta ho ovšem také dobře živila televizní show či filmové a televizní role, mihl se třeba v seriálu Doktorka Quinnová.

Rogers se léta angažoval také v charitě a po padesátce se pokusil etabloval i jako provozovatel řetězce rychlého občerstvení. S rozjezdem sítě Kenny Rogers' Roasters mu pomáhal někdejší šéf Kentucky Fried Chicken, podnik se ale neuchytil tak, jak si Rogers s partnery představoval. Během let vystřídala firma řadu majitelů, aby se nakonec soustředila jen na asijský trh, kde se americké speciality prodávají lépe než předtím v USA.

Pětkrát ženatý otec pěti dětí byl i uznávaným fotografem. Vydal dvě knihy a například v roce 1993 fotil v Bílém domě tehdejší první dámu Hillary Clintonovou. Častým motivem jeho fotografií byly také americké hory a příroda.