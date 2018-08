Zemřel první československý DJ, herec a hudební publicista Oskar Gottlieb. Bylo mu 76 let

„Oskar byl náš první profesionální spíkr hudebních pořadů a první z diskžokejské vlny. Bylo ho možné vidět v pražských diskotékových klubech, jako byl Dynacord nebo Reduta, kde uváděl také jazzové pořady, protože měl k jazzu blízko,“ zavzpomínal na Oskara Gottlieba hudební publicista a moderátor Nočního proudu Dvojky Českého rozhlasu Miloš Skalka.

„Také ho bylo možné vidět na hudebních jevištích, protože poté, co v roce 1969 musel odejít z rozhlasu, konferoval zájezdové programy třeba Nadi Urbánkové nebo skupiny Tučňáci Michala Tučného,“ popsal Skalka.

Je právě tolik...

„Mimochodem on se pravým jménem jmenoval Pavel Gottlieb. Ale jeho jméno si možná mnozí spojí s jeho úvodním sloganem z pořadu Junior 30 z konce 60. let, který Oskar uváděl slovy: Je právě tolik hodin, kolik právě je. Máte-li na svých hodinkách více nebo méně, pak to není naše chyba, protože my začínáme vždycky včas.“

Oskar Gottlieb více než 40 let také působil jako hudební redaktor v Českém rozhlase a zahrál si i v některých rozhlasových hrách.