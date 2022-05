Zemřel Vangelis, autor hudby k filmům Blade Runner nebo 1492: Dobytí ráje

Ve věku 79 let zemřel řecký hudební skladatel Vangelis, informovala ve čtvrtek řecká média. Proslavil se především hudbou k řadě známých filmů, například ke sci-fi Blade Runner z roku 1982 od režiséra Ridleyho Scotta či historickému snímku 1492: Dobytí ráje od téhož režiséra. Za hudbu pro film Ohnivé vozy od režiséra Hugha Hudsona si odnesl cenu americké filmové akademie Oscar. Athény 19:01 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít řecký hudební skladatel Vangelis | Zdroj: Profimedia

Úmrtí potvrdil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. „Svět hudby přišel o mezinárodního (umělce) Vangelise,“ uvedl na sociálních sítí. O úmrtí informoval i skladatelův právník, který k tomu ale neuvedl další podrobnosti.

Skladatel se narodil v roce 1943 pod jménem Evangelos Odyseas Papathanasiu. Když mu bylo 25 let, emigroval kvůli vojenskému puči v Řecku do Paříže, kde se zapojil do místní hudební scény.

Na mezinárodní scéně ho zřejmě nejvíce proslavila hudba k britskému filmu Ohnivé vozy z roku 1981, tento úspěch ale podle agentury Reuters zastínil jeho další tvorbu. V 80. a 90 . letech také úzce spolupracoval s britským rockovým hudebníkem Jonem Andersonem. Do jeho pozdní tvorby patří hudba pro film Alexander Veliký režiséra Olivera Stonea z roku 2004 a několik hudebních alb.