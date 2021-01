Ve 41 letech zemřel zpěvák David Stypka. Podlehl rakovině slinivky ve spojení s koronavirem

V neděli zemřel zpěvák, kytarista a textař David Stypka, držitel hudební Ceny Anděl v kategorii Sólový interpret roku 2017. Bylo mu 41 let. Informovali o tom zástupci nahrávací společnost SinglTon. „S lítostí oznamujeme, že zpěvák, skladatel a básník David Stypka podlehl 10. ledna 2021 ve věku 41 let dlouhodobé nemoci spojené s komplikacemi covid-19,“ oznámila rodina zesnulého. Praha 12:57 10. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák David Stypka | Zdroj: Universal Music

„Začal jsem čuměním do zdi a po nějakých třech hodinách jsem zjistil, že stojím na balkóně a dívám se na trávu a stromy a že tu informaci, kterou vidím, piju. Bylo mi tam vlastně moc dobře a nechtěl jsem to ještě ukončit. A i když mi potom diagnózu upravili, že to nebude tak hrozné, tak mi zůstal ten pocit, že tady ještě chci být,“ popisoval Stypka ve vysílání Radiožurnálu své pocity, když se dozvěděl o diagnóze rakoviny slinivky břišní.

Žánrové ceny Anděl už znají své vítěze. Favoritka velkých Andělů Lenny získala ocenění Číst článek

Přiznával ale, že mu nemoc přinesla do života i něco dobrého. Víc vnímal obyčejné věci a díky nemoci také ztratil trému.

Stypka pocházející z Dobré u Frýdku-Místku se hudbě věnoval od 12 let. Širší veřejnosti se představil ale až v sedmatřiceti, když vydal s kapelou Bandjeez první album u velké nahrávací společnosti. „Nejvíce mě těší fakt, že se nám podařilo nějakým vedením osudu udělat veselo-smutnou desku a že takový ten smutek a zmar, který je v písničkách zakotvený, neovlivňuje vyznění desky, na které je nakonec spousta naděje,“ řekl tehdy Stypka k albu s názvem neboj., kterému předcházelo čtyřpísňové EP Jericho.

Deska neboj. patřila k nejočekávanějším nahrávkám roku 2017. Například hledač hudebních talentů Martin Červinka, který nahrávku produkoval, hovořil o začátku kariéry umělce, který bude v budoucích letech provázet českou kulturní společnost.

Na albu neboj. hostuje například zpěvačka Ewa Farna, se kterou Stypka nazpíval duet Dobré ráno, milá. Stypka také spolupracoval například se zpěvačkou Kateřinou Marií Tichou, na jejíž loňské album Sami dodal refrén k písni V Paříži a hostuje ve skladbě Divoká. „On je hrozně šikovný autor a zpěvák. Potkali jsme se v roce 2016, když jeho skupina Bandjeez hrála jako předkapela před Jelenem. Pak jsem natáčela vokály na část jeho alba neboj. a během nahrávání jsem ho poprosila, ať mi pomůže s písničkou V Paříži,“ uvedla před časem Tichá.

Novinář i grafik

Stypka zpočátku nahrával sám internetový projekt Wake Up Songs. „Ráno jsem vstal, napsal píseň, hned ji umístil na youtube, a pak až jsem si dal kafe a probral se. Tudy vedla cesta ke kapele,“ řekl. S rozhodnutím profesionalizovat svoji hudební činnost začal objíždět akce zaměřené na vyhledávání talentů a nabízet svoje demo nahrávky. „Chtěl jsem, aby si moje muzika našla vydavatelství, které se o ni dobře postará. To nakonec klaplo v případě SinglTonu,“ vzpomínal autor repertoáru kapely Bandjeez.

Stypka se narodil 21. července 1979. Po vystudování gymnázia byl novinářem v regionálním tisku, zkoušel i obchod se svíčkami a prodej na festivalech. Po letech novinářské práce se stal grafikem a sazečem. Dlouhodobě jako sazeč na volné noze spolupracoval mimo jiné s časopisem Pěstounovi zaměřeném na pěstounskou péči.