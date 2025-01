Zemřela britská zpěvačka a skladatelka Marianne Faithfullová. Písně jí psal Mick Jagger nebo Nick Cave

Ve věku 78 let zemřela legendární britská zpěvačka a herečka Marianne Faithfullová. S odvoláním na jejího mluvčího o tom informoval server BBC News. Pro Faithfullovou, která kdysi tvořila pár s Mickem Jaggerem, psaly výrazné osobnosti jako Nick Cave, Roger Waters, Brian Eno nebo PJ Harveyová. Z již prvního singlu Faithfullové nazvaném As Tears Go By se stal okamžitě hit. Londýn 20:26 30. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská zpěvačka a skladatelka Marianne Faithfullová | Zdroj: Reuters

„S hlubokým zarmoucením oznamujeme úmrtí zpěvačky, písničkářky a herečky Marianny Faithfullové,“ citovala BBC z prohlášení. „Marianne pokojně zesnula v Londýně obklopena milující rodinou,“ uvádí dále prohlášení.

Londýnská rodačka Faithfullová nazpívala mimo jiné písně Kurta Weilla, interpretovala Toma Waitse, mnoho meziválečných jazzových a muzikálových šlágrů, ale zpívala i původní tvorbu. Mezi její nejvíce oceňovaná alba patří post-punkové Broken English (1979), Strange Weather (1987), 20th Century Blues (1997), Kissin' Time (2002) a Before The Poison (2004). Zahrála si také v divadle a ve filmu.

Zpěvačka, která prožila divoká léta s drogami, depresemi, pokusy o sebevraždu i boj s rakovinou prsu, v Česku několikrát koncertovala. Naposledy v říjnu 2015 v pražské Arše v rámci 50th Anniversary World Tour, kdy představila i nové album Give My Love to London. V roce 2007 byla hvězdou festivalu Colours of Ostrava.