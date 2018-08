Zemřela Aretha Franklinová. ‚Královně soulu‘ bylo 76 let

Ve věku 76 let zemřela zpěvačka Aretha Franklinová. Světoznámá soulová zpěvačka, skladatelka a pianistka se proslavila ve druhé polovině šedesátých let, kdy dobyla svými singly americkou hitparádu. Za svou padesátiletou kariéru proměnila ze čtyřiačtyřiceti nominací na cenu Grammy osmnáct ve zlatou sošku gramofonu. V roce 1987 byla uvedena do rokenrolové síně slávy. Detroit 16:11 16. 8. 2018 (Aktualizováno: 16:18 16. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soulová zpěvačka Aretha Franklin | Zdroj: Reuters

Umělkyně označovaná za „královnu soulu“ trpěla rakovinou slinivky a už před několika dny se objevily zprávy, že její stav je velmi vážný. Franklinová zemřela ve čtvrtek dopoledne místního času ve svém domě v Detroitu.

„Nenacházíme slova, jimiž bychom vyjádřili bolest v našich srdcích. Ztratili jsme pevný základní kámen naší rodiny,“ uvedla rodina Franklinové v oznámení o úmrtí této matky čtyř dětí.

Na svém kontě má Franklinová přes 40 studiových alb, 20 cen Grammy (18 soutěžních a dvě čestné ceny) a 20 hitů, které se dostaly na vrchol žebříčku R&B. V roce 2008 ji hudební magazín The Rolling Stone zvolil nejlepší zpěvačkou rockové éry.

Nesmrtelné hity

Soulová královna vydala svůj první singl u nahrávací společnosti Atlantic v druhé půlce šedesátých let. Za pět let si vydobyla pozici jedné z nejlepších zpěvaček a její písně I Said A Little Prayer, Do Right Woman, Do Right Man nebo Respect jsou dodnes nesmrtelnými hity.

Kromě osmnácti cen Grammy dostala Franklinová v roce 1994 také ocenění Grammy za celoživotní dílo. V roce 1987 se stala první ženou, která byla uvedena do rokenrolové síně slávy.

Franklinová trpěla rakovinou slinivky několik let. Loni oznámila, že už bude vystupovat jen na vybraných akcích. Poslední koncert absolvovala loni v srpnu ve Filadelfii, o tři měsíce později ještě zpívala na akci nadace Eltona Johna pro boj s AIDS.

Příprava nové desky

Na jaře 2018 začalo v americkém Detroitu nahrávání její nové desky. Jak řekla zpěvačka televizi Local 4, na albu se chce výrazně podílet i jako producentka, a dodala, že na nahrávání nebude sama.

„Pořád nemáme název desky. Začínáme v dubnu, kdy přijde do studia Stevie Wonder s nějakou novou muzikou. Bude skládat i produkovat.“

Na nových skladbách by se měl objevit i syn Eddie, a dokonce Arethina vnučka Victory. Chystané album mělo vyjít v září, další informace ale nebyly po zprávě o nahrávání zveřejněny.