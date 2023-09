Zemřela Yvonne Přenosilová. Zpěvačce a redaktorce rádia Svobodná Evropa bylo 76 let

Yvonne Přenosilová spolupracovala s kapelou Olympic i pražským divadlem Semafor. Zpěvačka je ale také známá pro hity jako Boty proti Lásce a vystupovala také v zahraničí. Třeba ve Velké Británii vydala svůj singl When my baby cries.

Po podepsání manifestu Dva tisíce slov emigrovala do západního Německa, kde pracovala jako pozemní letuška. V Německu se také vdala, a to za barona von Stuckmana. S ním pak měla syna Maxe.

Později začala pracovat v rádiu Svobodná Evropa, a to i poté, co se po Sametové revoluci v roce 1994 vrátila do České republiky.

I po odchodu ze Svobodné Evropy působila v řadě rozhlasových stanic.