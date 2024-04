Ženství, zrození, poezie a noc. Beatu Hlavenkovou a Kristinu Barta uvedou rozhlasoví symfonici do DOXu

Ve čtvrtek 11. dubna se v Centru DOX+ představí v doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu dvě výrazné umělkyně – klavíristka Kristina Barta a zpěvačka Beata Hlavenková. Barta ve světové premiéře představí svou novou skladbu, v níž oslavuje zázrak zrození a ženství. Hlavenková na pódium pomyslně uvede české i zahraniční básníky. Praha 15:46 4. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Beata Hlavenková | Foto: shotby.us

Beata Hlavenková, skladatelka, zpěvačka a pianistka, představí v doprovodu rozhlasových symfoniků svůj jedinečný koncert. Uvede ho slovy, které si vypůjčila z básně Emily Dickinsonové – Dobrý den, noci.

Už delší dobu se Hlavenková inspiruje poezií, jak dokládá její alba Žijutě (2021) nebo Dně (2019). Do centra DOX přinese jak svou novou hudbu, tak i písně a básně od Dickinsonové, Bohuslava Reynka nebo Petra Borkovce.

Zpěvačka je známá svou odvahou experimentovat, hledat nekonvenční harmonie, aranžmá a zkoušet různé žánry. Tři roky strávila Hlavenková v americkém Amherstu, rodišti básnířky Dickinsonové.

Oslava zrození

Symfonický orchestr Českého rozhlasu v DOXu doprovodí rovněž jazzovou klavíristku a skladatelku Kristinu Barta, která divákům přednese ve světové premiéře svou novou skladbu pro kvarteto a symfoniky.

Kristina Barta | Foto: Michal Kubelka

Nese název Women bring new lives into this world (Ženy do tohoto světa přináší nové životy) a Barta v ní kloubí oslavu zrození i svůj osobní zážitek z příchodu nového života. Výsledkem je lyrická hudba, která se střídá s volnými pasážemi plných improvizací a nečekaných zvratů.

Vedle toho je ale skladba prostoupena i bolestí a úzkostí. Vrcholí jako oslava zrození života.



„Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka. Poté, co porodí děťátko, ale na trápení zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk,“ zní část Janova evangelium a tímto mottem shrnuje svoje dílo i Barta.



Na skladbě s Barta spolupracoval improvizátor David Dorůžka a šlo o jejich první spolupráci. Kromě symfoniků se diváci setkají také s kapelou, která Kristinu Barta doprovází už několik let.

Čtvrteční koncert Hlavenkové, Barta a Symfonického orchestru je součástí cyklu Nové horizonty.

Vstupenky je možné zakoupit zde.