Životními pády zkoušený zpěvák Robbie Williams slaví 50 let. Připravuje se na letošní koncert v Londýně

Celosvětové show, dvanáct studiových desek, ale také britský humor, nebo životní propady – jak v kariéře, tak osobním životě. Všechno tohle ale začalo ve Williamsových 16 letech, tedy v roce 1990. V Manchesteru tehdy vstoupil do pětičlenné skupiny Take That a v podstatě okamžitě společně pobláznili celou Británii.

Dynamika a obrovské množství fanynek ale Robbiemu Williamsovi neumožnili v tak mladém věku v kapele dál pokračovat. Právě tehdy budil pozornost nemístnými žerty a nejen alkoholovými eskapádami. Bylo to způsobeno i tím, že fanynky tolik nevěřily, že by jako sólový interpret mohl prorazit.

„Dneska jsem byl vzhůru celou noc. Přijde čas spánku a moje tělo řekne – tak to ne! Hodiny se převaluji a snažím se vyřešit beztvarou hroudu věcí. Strach, stud, bolest. Celá škála lidských emocí. Teď jsem táta čtyř dětí. Je neuvěřitelné, co všechno se v mém životě stalo. Ale mám stále pocit, že mě minulost, stále drží pod krkem,“ svěřuje se britský zpěvák.

V aktuální čtyřdílné sérii Netflixu před kamerou komentuje své starší videozáznamy z uplynulých více než tří dekád. Během ní posluchače oslovil nejen úspěšnými popovými písněmi, občas si odskočil i ke swingu.

‚Kdo ví, co přijde‘

O životních pádech toho Robbie Williams ví až moc. Několikrát kvůli depresím musel koncert zrušit a o kolapsech na turné ani nemluvě. Během jednoho odloučeného období od veřejného vystupování ale vznikl celosvětový hit Angels z roku 1997.

„Kdo ví, co přijde. Ale uvědomuju si, že tohle období, které je nejdelší v mém životě, je zatím to nejkrásnější. Žiju teď úplně jinak. Jiným způsobem. A přijímám, jaký můj život je. Nesnažím se tomu bránit, ani proti tomu bojovat. Přišel jsem na to, jak s tím žít,“ doplňuje Williams.

Robbie Williams se několikrát představil i českým fanouškům. Poprvé to bylo v roce 2003. V srpnu 2017 pak zazpíval před 30 tisíci diváky na letišti v pražských Letňanech. Teď už se připravuje na svůj zatím jediný koncert v letošním roce, který odehraje v londýnském Hyde Parku a to na začátku července.