Zpěvačka Marie Rottrová slaví osmdesátiny. Ke svému jubileu vydala novou vánoční píseň Pozhasínej

Stalo se vám někdy, že jste šli do banky a úřednice si tam zpívala? Mohlo by se to stát v případě Marie Rottrové - tedy, kdyby zůstala u svého původního povolání. Naštěstí se ale rozhodla přihlásit do hudební soutěže a zbytek už je historie. Legendární zpěvačka z Ostravy, známá také jako Lady Soul, v sobotu slaví osmdesátiny. Praha 14:02 13. listopadu 2021

Noblesní dáma českého popu s kultivovaným projevem a obrovskou energií - i taková je Marie Rottrová. První fanoušky zaujala v její rodné Ostravě na začátku 60. let a to v soutěži Hledáme nové talenty - soutěž, ve které poprvé zpívala i za doprovodu rozhlasového souboru Gustava Broma, sice nevyhrála, ovšem to jí nebránilo v tom, aby se dál zdokonalovala.

„Když je člověk mladý, tak je strašně odvážný a já se do všeho hrnula. Spíše teď mám ne trému, ale pocit zodpovědnosti. Tenkrát jsem to všechno brala tak, že jsem úžasná. Do všeho jsem se hrnula po hlavě,“ říká pro Radiožurnál s úsměvem Rottrová.

Marie Rottrová vyrůstala na hudbě zpěvaček Arethy Franklin nebo Diany Ross - a i to se odrazilo na její tvorbě. Do popředí se dostaly hlavně písně o lásce.

„Láska je životní postoj člověka. Já to tak beru. Musím říct, že se často modlím za to, abych měla v sobě více lásky. Není to pouze láska dvou milenců, to rozhodně ne, ale brát všechno s láskou. Všechny lidi, kteří kolem mě projdou, na všechny situace spíš koukat pozitivně. To je hrozně důležitá věc. Kdo to umí, je šťastný člověk,“ zamýšlí se.

Do koncertů Rottrová vkládá vždy velké emoce, které podle jejích slov běžně nevydává. Důkazem je i vystoupení na festivalu Rock For People z roku 2010, kdy jí ve stoje tleskalo publikum, ve kterém byli především rockeři.

Televizní diváky pak mnohdy rozesmála i v televizním pořadu vysílaném v 80. letech Divadélko pod věží.

„Jestli se vám někdy líbí písnička natolik, že si ji prozpěvujete, nezavinila jsem to jenom já, ale také skladatel,“ glosovala Rottrová na začátku jednoho z dílů zmíněného pořadu.

Ke svému jubileum si zpěvačka nadělila například novou vánoční píseň s názvem Pozhasínej.

Další známé písně si pak fanoušci můžou připomenout na nové kompilační desce Lady Soul 14× a Česká televize taky připravila dokument Tak to mám ráda, který diváky vezme nejen na koncerty, ale i do zpěvaččina soukromého života.

Natáčení snímku se uskutečnilo v Ostravě, kde prožila polovinu života. Tvůrci navštívili i kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, kde se zpěvačka v roce 2016 v utajení potřetí vdala. Dokument se nezabývá pouze profesní dráhou zpěvačky. Rottrová v dokumentu hovoří i o svém soukromí. Také vzpomíná na období normalizace a ‚povinnou daň‘ v podobě podpisu Anticharty.