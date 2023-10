V projektu Skynd zhudebňuje příběhy lidské krutosti. ‚Fascinace nikdy nesmí přerůst v obdiv,‘ říká zpěvačka

Ranní káva s imaginárním kamarádem, celodenní řešení kriminálních případů, usínání se zlem na polštáři. I tak bychom mohli ve zkratce popsat běžný den zpěvačky Mariny Ortegy. Ve svém projektu Skynd, kde působí vedle multiinstrumentalisty Fathera, totiž zhudebňuje slavné příběhy lidské krutosti. Ještě před pražským koncertem, který Skynd odehrají 4. listopadu, poskytla zpěvačka rozhovor serveru iROZHLAS.cz Rozhovor Praha 12:39 20. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvačka Marina Ortega v roce 2022 | Zdroj: Profimedia

Před nedávnem vám vyšel singl s názvem Robert Hansen, který rozšiřuje sérii písní pojmenovaných po vrazích nebo známých kriminálních činech. Na vašem webu to vysvětlujete tak, že se snažíte dostat co nejblíže ke zlu, kterého jsou lidé schopní. Jak se vám žije v blízkosti zla?

Zabořit hlavu do všech těch nelidských krutostí samozřejmě není jednoduché. Ale pro mě je to důležité. Dmýchá to ve mně kreativitu, kterou k životu potřebuju. Je to emocionálně neskutečně náročné, ale já pro to žiju. Chci z těch neskutečně špatných věcí udělat něco dobrého. Hlavním cílem je začít nový dialog, který lidé vedou třeba o duševním zdraví nebo podobných tématech. Pomáhá mi to redukovat vlastní úzkost. Je to jako jistý druh terapie.

Dá se z pozice autora zajistit, aby fascinace nepřerostla v obdiv? Protože psychologové na tohle riziko často upozorňují třeba v případě takzvaných true crime podcastů, které jsou celosvětově hodně populární.

Ano, tohle je hodně složité. Když jsem třeba psala o střelbě na americké střední škole Columbine, měla jsem při rešerši pocit, že si někteří lidé Erica s Dylanem, ty dva náctileté střelce, svým způsobem idealizují. A to je pro mě znepokojující. To, co udělali, je naprosto strašlivé.

Právě ta temná stránka lidského bytí zároveň lidi hodně zajímá. Je to nějaká zvrácená lidská přirozenost. Nikdy ale nechci kterýkoliv z příběhů, o nichž píšu, romantizovat. Nechci, aby ten případ vypadal pozitivněji nebo negativněji. Chci ho prozkoumat nejdůkladněji, jak umím, ctít při tom fakta a pomocí hudby ho představit lidem. Je to vlastně takový hudební dokument, ty postupy jsou v mnoha ohledech podobné. V žádném případě ale nechci stavět zločince na nějaký piedestal.

V čem vůbec podle vás tkví ta společenská fascinace kriminalitou a zlem? Jak to začalo u vás třeba?

U mě ta „fascinace“ začala už někdy ve třech nebo čtyřech letech, kdy jsem se poprvé setkala se svým imaginárním kamarádem.

S tím, podle kterého se jmenujete Skynd?

Přesně tak, takhle se mi představil. A jak jsem postupně rostla, začal mi do ucha šeptat různé děsivé příběhy. Bylo mi asi sedm let, když jsem takhle poprvé slyšela o Garym Heidnikovi, což mě obrovsky zasáhlo a jako dítě jsem logicky neuměla takové pocity zpracovat. Ale i přesto mě to pořád zajímalo.

Tak jsem si začala psát do notýsku různé poznámky, díky kterým se mi záhadně ulevilo. Najednou mi všechny ty souvislosti dávaly smysl a uměla jsem si uvědomit pravou podstatu toho, co se stalo. Když jsem pak v pubertě začala poslouchat Pink Floyd a The Wall, řekl mi Skynd: „Oni ale píšou písně o reálných věcech, proč to neděláš taky?“ A najednou to bylo.

A jste se Skyndem pořád v kontaktu? Když to řeknu takhle trochu hloupě.

Vůbec to není hloupé, jasně, že jsem. Každé ráno si spolu dáváme kafe.

Pomáhá vám i při skládání, když vás do toho kdysi takhle navezl? Protože ten proces často v rozhovorech popisujete jako investigaci, kdy vraždy v podstatě vyšetřujete znovu. Jak tohle vlastně vypadá?

Každý den je to docela podobné. Vstanu, dám si kafe se svým imaginárním kamarádem a hovoříme spolu o zločinu, kterým se zrovna zabývám. Ale to samo o sobě ještě neznamená, že se ten případ dostane i do studia. Tam beru jen ty, o kterých potřebuju něco říct i po tom, co přečtu všemožné články, knihy, poslechnu podcasty nebo zhlédnu všechny filmy, co o tom byly natočeny.

Občas si taky procházím složky FBI, když jde o případ z USA. Ale žádnou racionální metodiku výběru nemám. Některé případy se mi prostě začnou v hlavě vizualizovat a zhudebňovat a některé ne.

Takže to, co pak vidíme v klipech nebo slyšíme v písních, je maximálně věrná kopie toho, co se vám odehrává v hlavě?

Ano, přesně o to se snažím. Někdy s Fatherem třeba použijeme i nějaké zvuky, které si nahraju na turné, když o nových případech přemýšlím. Chci, aby naše písně zněly přesně jako ty příběhy. Nechci to brát na lehkou váhu a každé skladbě se snažím věnovat maximální pozornost.

Byl třeba i nějaký případ, se kterým jste si hudebně nebo jakkoliv jinak nevěděla rady a musela ho přeskočit?

Ano, pár jich je. Asi o tom ale nechci moc konkrétně mluvit.

Samozřejmě, chápu, určitě nemusíte. Jen mě zajímalo, jestli se to děje spíš na začátku nebo když už o případu víte víc.

Budu úplně upřímná, píseň Columbine, o které jsme už mluvili, má 96 verzí. Střelba ve škole je neskutečně závažné téma. A když o tom chcete dělat píseň, vyžaduje to prostě speciální péči. Je to jako chůze po laně. Stačí drobné zaškobrtnutí a všechno je špatně. Desítky verzí má v podstatě každá naše skladba.

Jste takhle pečliví i na koncertech? Nebo už je reprodukování písní v jistém ohledu snazší a není potřeba mít sto verzí playlistů nebo scénických vizuálů?

Sama sebe vnímám jako vypravěče. Ať už na deskách nebo na koncertech. Vždycky se snažím, aby to bylo srozumitelné a posluchače to netahalo někam, kam nemá. Rozhodně ale nejsme kapelou, která vyběhne na podium a zakřičí: „Všichni ruce nahoru! Jdeme se bavit!“ To z podstaty věci nejde a bylo by to necitlivé.

Živáky jsou těžké v tom, že musím těch příběhů vyprávět hodně za sebou a hlavně celým svým tělem. Proto nikdy moc „frontmansky“ nemluvím a nestrhávám pozornost na sebe. Nechci příběhům brát jejich pozornost.

Vy si písně řadíte do netradičního formátu kapitol. Neříkáte tomu alba nebo EP. Slovo kapitola si lidé asociují převážně s knihami. Jak by se jmenovala kniha, ve které by byly ty čtyři kapitoly, co jste zatím vydali?

Nad touhle otázkou jsem upřímně nikdy nepřemýšlela. Díky za ni, je skvělá. Vyčerpávající odpověď vám teď kvůli tomu asi nedám. Kapitoly mi umožňují vydat vždy tři písně, kterým věnuji maximální pozornost. Na albu by tohle šlo hůř. Prostě teď píšu tuhle knihu z písní, která zatím nemá jméno. A třeba budu psát do nekonečna. Bude to kniha beze jména a bez konce.