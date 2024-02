Zpěvačka Zara Larsson vydala novou desku Venus. V březnu ji fanoušci uslyší naživo i v Praze

Na nové desce chci představit všechny své hudební polohy - i tohle k novým písní říká švédská zpěvačka Zara Larsson. Inspirovala se bohyní lásky Venuší. V písních zdůrazňuje svoji osobnost, která je podle ní neodmyslitelně spjatá s její hudební kariérou, jak řekla v rozhovoru pro francouzskou stanici NRJ. Stockholm 20:45 9. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švédská zpěvačka Zara Larsson | Zdroj: Profimedia

„Venuše je v římské mytologii bohyní lásky a já velmi ráda mluvím o lásce. A od toho se odvíjejí i mé písně. Existuje tolik různých úhlů pohledu na lásku. Třeba píseň, kterou jsem na albu Venus nahrála s Davidem Guettou, je věnovaná mé sestře. S tou mám opravdu velmi silný vztah,“ popisuje zpěvačka.

Spolupráce Zary Larsson a Davida Guetty není pro fanoušky novinkou. Už v roce 2016 společně nahráli píseň k mistrovství světa ve fotbale.

Zara Larsson na sebe poprvé upozornila v roce 2008 ve švédské talentové soutěži, kde zazpívala velký hit zpěvačky Celine Dion My Heart Will Go On. O šest let později vydala své debutové album s názvem 1.

„Cítím, že tahle nová éra, kterou jsem novou deskou začala, mě dokáže velmi dobře reprezentovat. Cítím se opravdu silná - i když samozřejmě, každý jsme zranitelný. Ale teď mám opravdu pocit, že jsem velmi silná žena,“ doplňuje Zara Larosson v rozhovoru pro francouzskou rozhlasovou stanici.

A nové písně Zara Larsson představí naživo i českým fanouškům - a to 6. března v pražském Foru Karlín.