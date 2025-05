Zpěvák ADONXS nepostoupil do finále Eurovize. Na podiu vystoupil se svou písní Kiss Kiss Goodbye

ADONXS, známý svým hlubokým basovým hlasem a výraznou vizuální prezentací, soutěžil se silným příběh o lásce, bolesti a naději. „Je to uvědomění si situací, které nás limitují, které nás brzdí v růstu a posunu. A je to až takové dovolení sám sobě vystoupit z těchto situací,“ říká Pavlovčin v rozhovoru pro Radiožurnál.

„V mém případě ta skladba funguje jako romantický song – je to love song, zároveň rozchodový song,“ dodává.

O vítězi budou opět rozhodovat fanoušci a také odborná porota ze všech zúčastněných států. Nového držitele trofeje mikrofonu budeme znát v noci ze soboty na neděli.

Podle sázkařů je letošním favoritem humoristická skupina KAJ ze švédská, která vystupuje s písní o saunování Bara bada bastu. Pokud by Švédsko vyhrálo, tak by se jubilejní 70. ročník konal s největší pravděpodobností opět v severské zemi. Tamní veřejnoprávní televize už ale oznámila, že by ročník byl nízkorozpočtový, protože v předchozích letech byl přenos pro televizi prodělečný.

Do finále se probojovala i izraelská zpěvačka Juval Raphaelová, která v říjnu 2023 přežila masakr příslušníků hnutí Hamás na hudebním festivalu Supernova.

Eurovize je označována za nejsledovanější hudební soutěž na světě. Loni se na ni dívalo na 160 milionů lidí u obrazovek a dalších zhruba sedm milionů na sociálních sítích.