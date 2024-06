Zpěvák Justin Timberlake byl zadržen za jízdu v opilosti, ve vazbě strávil několik hodin

Podle agentury AP čelí Timberlake obvinění z řízení pod vlivem omamné látky. Po nočním zadržení stanul před soudem v městečku Sag Harbor, kde má proces podle oznámení prokuratury pokračovat 26. července.

Timberlakeovi zástupci na žádost agentury AP o komentář bezprostředně nereagovali. Deník The New York Times uvedl, že úřady nezveřejnily žádné podrobnosti ohledně zatčení zpěváka nebo toho, jaké auto řídil. Východ Long Islandu, kde se kauza odehrává, je oblíbenou letní destinací bohatých několik desítek kilometrů východně od New Yorku, poznamenala AP.

Timberlake má podle svých internetových stránek na tento víkend naplánované dva koncerty v Chicagu a příští týden dvě vystoupení v New Yorku.

Třiačtyřicetiletý zpěvák a herec se proslavil jako člen chlapecké skupiny 'N Sync. Uspěl i poté, co se vydal na sólovou dráhu, má mimo jiné deset cen Grammy. Uchytil se i na filmovém plátně, zahrál si například ve filmech Alpha Dog, V řetězech, Guru lásky či snímku Sociální síť o vzniku sociální sítě Facebook.

Držitel řady ocenění včetně Emmy nebo Brit Award po rozchodu s Britney Spearsovou tvořil několik let pár s hollywoodskou hvězdou Cameron Diazovou. V roce 2007 se jeho partnerkou stala další herečka Jessica Bielová, se kterou se v říjnu 2012 oženil. Pár má dva syny, devítiletého a tříletého.