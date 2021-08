Zpěvák a kytarista Don Everly z dua The Everly Brothers zemřel. Bylo mu 84 let

Ve věku 84 let zemřel zpěvák a kytarista Isaak Donald „Don“ Everly, polovina rockového dua The Everly Brothers. Informovala o tom podle deníku Los Angeles Times rodina hudebníka. Mladší z bratrské dvojice Phillip „Phil“ Everly zemřel už v roce 2014 jako 74letý. Washington 18:50 22. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Don Everly (vpravo), člen dua The Everly Brothers, zemřel ve věku 84 let | Foto: PA images

Don Everly zemřel v sobotu ve svém domě v Nashvillu, sdělil mluvčí rodiny. Neupřesnil ale příčinu úmrtí.

„Don žil podle toho, co cítil ve svém srdci,“ uvedla rodina v prohlášení. Zpěvák po sobě zanechává čtyři děti. Přežila ho i jeho matka, které je 101 let.

The Everly Brothers se proslavili zejména v 50. a 60. letech hity jako Bye, Bye Love, Wake Up, Little Susie a All I Have To Do Is Dream.

Hudební časopis Rolling Stone v minulosti označil The Everly Brothers za „nejvlivnější vokální duo rocku“, které ovlivnilo i řadu dalších velkých hudebních hvězd 60. let jako byli The Beatles, Simon a Garfunkel nebo The Beach Boys.

Pouze v letech 1973 až 1983 zkoušeli bratři Everlyovi pracovat nezávisle na sobě, pak ale začali znovu spolupracovat. V roce 1986 byli The Everly Brothers uvedeni do tehdy čerstvě založené rokenrolové síně slávy (Rock and Roll Hall of Fame), v roce 1997 pak získali ocenění za celoživotní dílo při udílení hudebních cen Grammy.