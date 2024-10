Zpěvák Liam Payne zemřel po pádu z balkónu v Argentině. Bývalému členovi One Direction bylo 31 let

Zpěvák a někdejší člen kapely One Direction Liam Payne zemřel ve věku 31 let. O jeho smrti informovala argentinská policie. Podle ní zemřel po pádu ze třetího patra hotelu v Buenos Aires. V roce 2010 se Payne stal členem chlapecké skupiny One Direction, která se stala velmi úspěšnou po své účasti v pěvecké soutěži X Factor. Po rozpadu kapely v roce 2015 se Payne vydal na sólovou dráhu. Své první samostatné album LP1 vydal v roce 2019.

