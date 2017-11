Zpěvák Marilyn Manson vystoupí v neděli v Praze. Rozjíždí i hereckou kariéru: Budu hrát ženu, svěřil se

V neděli v Praze vystoupí zpěvák Marilyn Manson. Svým vzhledem děsí, svými texty a vystupováním šokuje a provokuje. Svůj pseudonym Brian Hugh Warner složil ze jmen herečky Marilyn Monroe a vraha Charlese Mansona. Na pódiu byl často za antikrista, vystudoval ale křesťanskou školu. Jak se dívá na současnou politickou situaci v Americe? I na to odpovídal v rozhovoru, který připravil Radiožurnál ve spolupráci s časopisem Rock&All. Rozhovor Praha 14:25 18. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Marilyn Manson | Zdroj: Twitter Marilyna Mansona

Původně se vaše nová deska měla jmenovat Say10. Do češtiny bychom to doslovně přeložili jako Řekni 10, ale v angličtině se tam skrývá přesmyčka pro Satana. To bylo chytré a vtipné, proč jste to změnil?

Na desce to zůstalo, ale řekl bych, že to album dostatečně nevystihovalo a navíc v té době jsem ještě neměl napsaný song Heaven Upside Down, Nebesa vzhůru nohama. Ten název myslím v lidech nechává ten správný otazník. Výraz Say10 je vtipnější když je napsaný, než když se vysloví. Navíc v jiných jazycích to nemusí vyznít.

Lidi se mě ptají, co přesně znamená Heaven Upside Down, ale já to neumím pořádně vysvětlit. Je to hodně ovlivněné třeba i knížkou Roberta Chamberse Král ve žlutém nebo taky astronomy z Chile, kteří vytvářejí souhvězdí podle negativního prostoru, ne podle hvězd samotných. Určitě to neznamená peklo. Navíc je tam skrytý anagram. Počáteční písmena Heaven Upside Down, HUD, dají pozpátku dohromady povzdech Duh… To nebyl záměr, ale určitě to budou lidi říkat. Tak to řeknu jako první.

V posledních letech často i hrajete, například v seriálech Sons of Anarchy a Salem. Berete hraní vážně, nebo je to jen zábava?

Chtěl bych to brát ještě vážněji. Ne, že bych to doteď bral na lehkou váhu, ale chtěl bych se hraní víc věnovat. Chtěl bych udělat několik věcí se svými přáteli herci a režiséry. Chtěl bych hrát nějaké náročné role. Díky hraní často vystupuju ze své komfortní zóny, je to pro mě takový malý Halloween. Se svojí vizáží se na Halloween nemusím za nic převlékat, tak aspoň hraju (smích).

Zatím jste hrál v podstatě jen záporáky – budete se toho držet?

Ne nutně. V jednom filmu, na který se chystám, budu myslím celkem sympatický hrdina. V jiném zase budu hrát ženu (smích). Ne muže převlečeného za ženu, prostě jen ženu.

Uvažoval jste někdy o tom, že byste se přestěhoval do Berlína nebo někam do Evropy? Co vás drží ve Spojených státech?

Láká mě se přestěhovat. Berlín je jednou z prvních voleb, protože nemluvím jinak než anglicky, australsky, britsky, novozélandsky… (smích). Byl by to pro mě velký kulturní posun. Ale řekl bych, že moje turné mi dává to nejlepší z obou světů. Můžu navštěvovat různé země a přitom žít v Hollywoodu.

Jste i malíř – jak vám to v poslední době jde?

V poslední době maluju poměrně hodně…

Ovlivňuje vás jako umělce i současná politická situace v Americe?

Je pro mě teď jednodušší být umělcem a jako Američan znít chytře, aniž bych se o to snažil (smích). Ale není to jiné, než za Bushe. Vlastně za obou Bushů. Double Bush, dvojitý Bush, Burning Bush, tedy hořící keř – to zní biblicky!

Víte, že George Bush mladší je teď taky malířem?

Ano, viděl jsem… je to úchvatný malíř. Úžasná práce. Chtěl bych koupit jeden z jeho obrazů. Myslím, že jsem teď jeden viděl na eBayi, za 32 dolarů (smích).

Řekl v rozhovoru Marilyn Manson. Celý rozhovor si můžete přečíst v říjnovém čísle magazínu Rock&All. Se svojí kapelou Manosn vystoupí v neděli v 19 hodin večer v pražské Tipsport Aréně. I u toho bude Radiožurnál.