‚Zpívající jeptiška‘ opouští svůj řád. Vítězka italské pěvecké soutěže se chce věnovat hudební kariéře

Italská řádová sestra Cristina Scucciaová, známá jako „zpívající jeptiška“, v neděli oznámila, že řád voršilek opouští. Čtyřiatřicetiletá Scucciaová, která před osmi lety svým výkonem ohromila porotu pěvecké soutěže The Voice (IT) a zvítězila v ní, se chce věnovat hudební kariéře. Napsala o tom agentura APA. Řím 10:37 21. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řádová sestra Cristina před osmi lety zvítězila v italské mutaci pěvecké soutěže The Voice | Foto: Eric Vandeville | Zdroj: Reuters

„Změny jsou důkazem vývoje, ale někdy v člověku vzbuzují obavy... Myslím, že člověk musí být odvážný, aby poslechl své srdce,“ řekla Scucciaová v talkshow Verissimo na televizi Canale 5.

Tato rodačka ze Sicílie do pořadu přišla v červeném kalhotovém kostýmu, s rozpuštěnými vlasy a piercingem v nose. Řekla, že si na živobytí vydělává jako číšnice ve Španělsku, kde pracuje na své hudební kariéře.

Ujistila, že „sestra Cristina“, jak znělo její řádové jméno, v ní stále zůstává, stejně jako víra v boha. „Bylo to skoro 15 let náboženského života a byly to mé nejlepší roky,“ řekla Scucciaová.

Sestra Cristina oblečená v řeholním šatu a povzbuzovaná ostatními řádovými sestrami v roce 2014 udělala obrovský dojem na porotu soutěže The Voice, když zpívala píseň No One od Alicie Keys nebo Livin´on a Prayer od kapely Bon Jovi.

Video s jejím výkonem na YouTube viděl podobný počet lidí jako vystoupení „ostřílených“ zpěváků, jako je Ricky Martin nebo Kylie Minogue. V roce 2016 Cristina zpívala před dvoumilionovým publikem na Světových dnech mládeže v polském Krakově.