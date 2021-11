Ztracený psychadelický klenot. Půda po 50 letech vydala skladbu, na níž se podíleli i členové The Beatles

Třiapadesát let. Po takové době se hlasateli Sureshi Joshimu podařilo najít ztracenou a dosud nikdy nevydanou popovou píseň Radhe Shaam. Na ní se podíleli i George Harrison a Ringo Starr, členové legendárních The Beatles. Píseň, kterou The Guardian označil za psychadelickou, se skrývala v Birminghamu v domě myní 75letého Joshiho. Objevil ji společně s přítelem, který ho přišel zkontrolovat během lockdownu.

