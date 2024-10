Investice do Vltavské filharmonie se státu vrátí. Bude to turistický magnet, říká Jiří Pospíšil

Stavba Vltavské filharmonie v Holešovicích by mohla začít v roce 2027, zatím je hotová podrobná architektonická studie. „Je otázka, jestli ta stavba vůbec vznikne. Není to projekt na jedno volební období, ale určitě na příští dvě,“ říká náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09). K věci Štěpánky Duchkové Praha 10:18 20. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pokud by další vedení nebylo odvážné a nechtělo v tomto projektu pokračovat, je možné, že bude stavba zastavena. My ji ale určitě připravíme do fáze, aby další vedení radnice mohlo začít reálně stavět.“

Poslechněte si rozhovor s Jiřím Pospíšilem

Odkaz naší generace dětem

„Pak už je jen na jejím rozhodnutí, zda tuto stavbu, která bude charakterizovat světovou architekturu v Praze, bude odkazem naší generace našim potomkům a bude mít takový význam, jaký mělo ve své době Národní divadlo, postaví i při těch velkých nákladech, nebo jestli řekne, že ji nepotřebujeme. Určitě je třeba politické odvahy, aby tato stavba vznikla.“

Určité obavy však panují z toho, aby projekt tzv. neztroskotal na povolovacích procesech. „Stavební řízení v České republice trvá neskutečně dlouho a teď ještě všichni vedou debaty o digitalizaci. Ten projekt je ale tak mimořádný, že se počítá s tím, že řízení potrvá i několik let. Proto říkám, že až naši nástupci za dva roky by mohli začít stavět. Určité problémy a průtahy by se objevit mohly, ale nakonec to stejně bude odvislé od toho, jestli bude vedení města ochotno ten projekt zahájit.“

Návratnost investice

Unikátní projekt by měl stát až 13 miliard korun. „Není to jen cena samotné stavby, ale je to investice do celého okolí, včetně parků, silnic a tak dále. Vznikne tam úplně nová kulturní zóna. Myslím, že lidé budou překvapeni, co všechno projekt obsahuje,“ říká Jiří Pospíšil v pořadu K věci.

„A i když ta částka vypadá obrovsky, tak se tomuto státu opravdu vrátí. Třeba v Hamburku postavili podobnou Labskou filharmonii a ukázalo to, že je to neuvěřitelný turistický magnet,“ dodává.

