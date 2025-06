Íránská raketa částečně zničila obchod The Photo House v centru Tel Avivu. Založil ho rodák z Jihlavy

Minulý týden íránská raketa částečně zničila obchod The Photo House v centru Tel Avivu, který původně v roce 1940 založil Rudolf „Rudi“ Weissenstein, rodák z Jihlavy. „Jsme všichni v pořádku, obchod je dost poškozený ale sbírka fotek a negativů nebyla poškozena, takže máme velké štěstí – čeká nás nicméně spousta práce k obnově obchodu“, říká pro Český rozhlas archivářka obchodu Michal Minsky. Rozhovor Tel Aviv 19:03 26. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova v Tel Avivu, která byla přímo zasažena raketou. Útok poškodil desítky budov v okolí, včetně fotografického obchodu založeného v roce 1940 Rudim Weissensteinem, který dokumentoval počátky židovského osídlení v Izraeli | Foto: Ziv Koren | Zdroj: Profimedia / Polaris

Co je obchod zač?

The Photo House je místo, které vzniklo jako obchod s fotografií. Oficiálně byl otevřen v roce 1940, ale fotograf, který jej založil, přijel do země už v roce 1936. A víte, dříve lidé potřebovali obchody také k tomu, aby jim pořídili portrét, protože doma foťáky neměli, takže museli k profesionálovi.

Později tam nechávali vyvolat film a kupovali všechno možné, co k fotografii patří. A vlastníkem byl Rudi, který zároveň pracoval jako fotograf pro různé instituce po celém Izraeli. Dnes je to obrovský archiv jeho fotografií z celé země – více než 50 let práce.

Jaký máte vztah k Rudimu?

Vlastně nejsme příbuzní krví, ale srdcem. Pracuji v The Photo House už přes deset let a je to takový malý rodinný obchod. Dnešní majitel je Rudiho vnuk. A jsme tu málokdy měnící se tým lidí, protože je to jako rodina. Takže to je můj vztah.

Rudi se narodil jako Rudolf Weissenstein v Jihlavě, v tehdejším Československu. Do Palestiny emigroval v roce 1936. Máte představu, jaký vztah měl ke své rodné zemi?

Myslím, že svoji rodnou zemi miloval. Měl tam hezké dětství. Vůbec neměl nic proti zemi, ale po válce měl spíš těžké pocity z toho, co se stalo s rodinou, která v Česku zůstala a zahynula během holocaustu. Bylo to tedy hořkosladké – místo s hezkou vzpomínkou, ale spojené s hroznými událostmi.

Je třeba zmínit, že i jeho manželka Miriam se narodila nedaleko Prahy v Dobříši, v rodině Arnsteinů...

V té době sem přicházelo mnoho imigrantů z Německa, Rakouska, Česka. V Tel Avivu, kde nakonec žili, byla velká komunita z těchto zemí. Miriam, jeho žena, sem přišla jako dítě, takže měla místní mentalitu, byla přímá a společenská. Rudi zůstal možná více jako Čech, klidný a introvertní. Myslím, že se dobře doplňovali, byli ideální pár.

Milion negativů s portréty

Miriam přijela z Čech už ve 20. letech a je ve skvělém dokumentu Life in Stills z roku 2011, který je natočen o příběhu toho obchodu. Zmínila jste ohromnou sbírku fotografií – kolik jich je dohromady?

Máme asi milion negativů s portréty, krajinami, historickými událostmi, módou. Obrovská sbírka, ani úplně nevíme, co všechno máme. Vyžaduje to čas a prostředky, organizovat, ukládat a digitalizovat do nejvyšší kvality, aby lidé mohli prohlížet fotky digitálně.

Mezi ty nejznámější patří fotka z vyhlášení nezávislosti Izraele, že?

Ano. V květnu 1948 byl Rudi pozván jako oficiální fotograf na historickou událost, když vznikl Stát Izrael. Byl to velmi rychlý a spontánní moment, protože tamní židovská komunita nevěděla, jestli stát vznikne. Událost se konala v Tel Avivu a fotky jsou dnes v každé historické učebnici. To je nejznámější.

Jaké další fotky byste vybrala?

Ikonická fotka posledních dvaceti let je Miriam, která skáče do vzduchu. Původně to nebylo populární. Fotil ji Rudi, byla to jeho babička, tělocvikářka, která vyskočila uvolněně a šťastně. A teď je to emotivní, protože nejde jen o historii, ale o pocit svobody. A Miriam učinila slavnou fotografie i díky filmu.

Těžko říct, je to jako vybírat dítě. Ale mám ráda fotografie ulic starého Tel Avivu – nostalgičtější, klidné a svěží, v čase, kdy jsem tam vyrůstala.

Zajímavé je původní jméno Photo House. Když Rudi otevřel obchod, jmenoval se Photo Pri Or. A Prior je i jméno hlavního objektu z komunistických dob v centru Jihlavy. Pri Or znamená v hebrejštině „plody světla“. Název údajně vymyslel kamarad z Holešova. Je to tak?

Podle mého byl název Rudiho nápad – dvě slova: „pri“ a „or“ „plody světla“ – protože negativ vzniká díky světlu. Takže myšlenka byla od Rudiho. Shodné jméno s jihlavským domem? Náhoda, ale zajímavé!

První fotoaparát jako dárek

V jakém věku vlastně začal Rudi fotit? Vím, že byl už v českých zemích členem hnutí Blau-Weiss. Myslíte, že by mohly byt i snímky z té doby?

Máme několik jeho dětských fotografií, s focením začal už v osmi letech! Od otce tehdy dostal fotoaparát jako dárek. To bylo v té době opravdu výjimečné — ani dospělí většinou žádný foťák neměli, takže to bylo neobvyklé.

Ale on se o fotografii už jako dítě hodně zajímal. A jak jste říkal, byl v hnutí Blau-Weiss. Takže on i jeho rodina byli velmi spojeni se sionistickou myšlenkou usazení se ve Svaté zemi. Bylo mu od malička jasné, že se sem jednou přestěhuje a bude tady žít.

A máte tušení, co by Rudi fotil, kdyby žil v dnešní době?

To je opravdu těžké říct, protože si myslím, že se změnil nejen způsob, jakým fotografii vnímáme, ale i její role. Dnes má každý fotoaparát v mobilu a díky sociálním sítím může okamžitě sdílet cokoli — často i neupravené záběry.

To je úplně jiná situace než v době, kdy Rudi fotografoval, protože tehdy fotilo jen velmi málo lidí. Fotografie tehdy měla vyprávět určitý příběh atd. Myslím ale, že dnes by Rudi fotil svá vnoučata a rodinu.

Bohužel ale musím říct, že za poslední rok a půl, kdy tu máme válku, jsem v tisku viděla mnoho fotografií, které mi Rudiho práci připomněly — snímky Izraelců, kteří se prostě snaží udržet své domovy, pracují v zemědělství, dělají běžné věci, což bylo důležité ukazovat už ve 40. letech: jak tu lidé žijí, jak vypadají jejich každodenní životy.

V tom je hodně paralel. Musím dodat, že Rudi nikdy nefotil válku ani konflikty. V našem archivu nenajdete snímky bitev nebo potyček. Dokumentoval spíš každodenní život — co lidé běžně dělali.